iPhone 17e zakt verder in prijs en is nu goedkoper dan je denkt

De iPhone 17e heeft een aantal grote verbeteringen gekregen ten opzichte van de vorige generatie. Van MagSafe en sneller draadloos opladen tot de krachtige A19-chip met meer opslagruimte. Interesse? Wij zetten in dit artikel de beste aanbiedingen voor je op een rij.

iPhone 17e: nu voor minder dan 400 euro

De iPhone 17e is een duidelijke upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Een belangrijke vernieuwing is de komst van MagSafe, waarmee je accessoires zoals een pasjeshouder of draadloze oplader eenvoudig magnetisch op de achterkant klikt.

Binnenin zit de nieuwe A19-chip, dit is dezelfde als in de iPhone 17. Hierdoor ondersteunt de 17e ook Apple Intelligence en levert hij vlotte prestaties bij dagelijkse taken en zwaardere apps. De 48-megapixel Fusion-camera is veelzijdig en maakt scherpe foto’s.

Het toestel heeft dezelfde adviesprijs van 719 euro als de iPhone 16e, maar biedt wel dubbel zoveel opslagruimte. Op dit moment koop je het toestel los het voordeligst via Bol. Daar haal je de iPhone 17e nu in huis vanaf 639 euro.

Wil je minder betalen voor het toestel? Dan is het slim om de iPhone 17e te combineren met een abonnement. Kies je bijvoorbeeld voor een onbeperkt abonnement van Odido via Belsimpel, dan betaal je nog 351 euro voor het toestel. Daarmee bespaar je maar liefst 288 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

iPhone 17e via een provider: vanaf 600 euro

Bestel je de iPhone 17e het liefste meteen bij je eigen provider? Dan ontvang je vaak een mooie korting op de toestelprijs. Bij KPN kost hij nu 600 euro, wat neerkomt op flink voordeel van X euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

Bij Vodafone en Odido heb je de iPhone 17e al in huis vanaf 648 euro. Heb je al internet bij een van deze providers? Kies die dan, want je krijgt daarmee klantvoordeel. Dit kan oplopen tot 7,50 euro korting per maand op je mobiel abonnement. KPN geeft je gratis Netflix en Odido komt met 5 euro extra korting op je internetrekening.

iPhone 17e bij webwinkels: al vanaf 351 euro

Bel en internet je veel? Dan is het slim om de iPhone 17e te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Kies je voor een grotere databundel, dan profiteer je vaak van extra korting op je toestel en bespaar je meer. Daarnaast bieden vrijwel alle providers momenteel drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+, wat het nog aantrekkelijker maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan haal je de iPhone 17e bij Belsimpel al in huis vanaf 351 euro. Bovendien profiteer je van extra voordelen als je gebruikmaakt van Klantvoordeel. Je ontvangt dan maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan haal je de iPhone 17e bij Belsimpel al in huis Bovendien profiteer je van extra voordelen als je gebruikmaakt van Klantvoordeel. Je ontvangt dan maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel. Vodafone: als je bij Belsimpel een iPhone 17e aanschaft met een Vodafone-abonnement, betaal je voor het toestel 502 euro . Bovendien profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s als je je abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

als je bij Belsimpel een iPhone 17e aanschaft met een Vodafone-abonnement, betaal je voor . Bovendien profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s als je je abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo. KPN: kies je voor een KPN-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 17 e nu 528 euro. Daarnaast profiteer je ook hier van een maandelijkse korting tot 7,50 euro wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

iPhone 17e met 10GB: al vanaf 549 euro

Heb je liever een kleinere bundel met 10 GB? Dat kan natuurlijk ook. De iPhone 17e met 10 GB is momenteel het voordeligst bij Belsimpel in combinatie met een abonnement van Lebara. Voor het toestel betaal je dan nog 549 euro en voor het abonnement 8 euro per maand (de eerste zes maanden betaal je zelfs slechts 4 euro per maand).

Twijfel je of de prijzen van de iPhone 17e nog up-to-date zijn of ben je op zoek naar de scherpste deal van dit moment? Bekijk dan direct onze prijsvergelijker hieronder. Met handige filters vind je eenvoudig het abonnement dat het beste bij je past, zodat je altijd voordelig uit bent.