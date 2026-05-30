Vakantiegeld-deals bij Coolblue: korting op de MacBook Air & Pro

Bekijk actie

WhatsApp heeft een handige nieuwe functie (iPhone-nieuws #22)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
30 mei 2026, 16:28
3 min leestijd
WhatsApp heeft een handige nieuwe functie (iPhone-nieuws #22)

Zo gebruik je deze handige nieuwe functie van WhatsApp in de praktijk. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp heeft een handige nieuwe functie – zo gebruik je die

whatsapp handige functie

Momenteel rolt WhatsApp weer een praktische nieuwe functie uit die heel handig is wanneer je vertrouwelijke gesprekken voert met Meta AI. De functie zorgt onder meer voor veel meer privacy tijdens die gesprekken met de AI-bot. Ben je benieuwd welke functie het is en hoe die in de praktijk werkt?

→ Bekijk de functie

Dit is de beste iPhone tussen de 500 en 700 euro

iphone 500 700

Een iPhone kopen tussen de 500 en 700 euro is in 2026 lastiger dan ooit. Niet omdat er te weinig keuze is, maar juist omdat er zoveel modellen zijn die qua prijs dicht bij elkaar liggen. Kies je slim, dan haal je een iPhone in huis die nog jaren meegaat. Kies je verkeerd, dan betaal je veel geld voor hardware die eigenlijk alweer achterloopt.

→ Dit is de beste

Privacy Display activeren op je iPhone: met deze truc doe je dat

iPhone 14 Pro Max always-on

Wil je niet dat anderen meekijken op je smartphone? In dat geval heeft de Samsung Galaxy S26 Ultra een slimme functie, genaamd Privacy Display. Met het Privacy Display wordt (een deel van) het scherm verborgen, zodat je het scherm alleen kunt aflezen als je er recht voor zit. Wil je dit ook op je iPhone?

→ Zo regel je dat

Dit gaat er straks veranderen voor je AirPods in iOS 27

airpods 4 header

Apple werkt aan een grote opfrisbeurt voor de AirPods in iOS 27. Er zijn steeds meer functies bijgekomen en sommige opties zitten ook nog eens diep verstopt. Daarom is Apple van plan om het menu een flink stuk overzichtelijker maken. Het wordt dan veel gemakkelijker om bepaalde functies of instellingen terug te vinden.

→ Dit gaat er veranderen

Deze iPhones hebben het grootste scherm, maar welke moet je kiezen?

iPhones in hand

Wie eenmaal een grote iPhone heeft gehad, wil vaak niet meer terug. Films kijken, scrollen op TikTok, gamen of gewoon lekker typen voelt allemaal prettiger op een groot scherm. Maar welke iPhone heeft eigenlijk het grootste display? En welke iPhone moet je kopen als je niet teveel uit wilt geven?

→ Deze moet je kiezen

Mensen verwijderen van je foto’s: dat doe je zo op je iPhone

Ruim op iPhone

Met Apple Intelligence krijg je een aantal leuke functies erbij. Tenminste als je een iPhone 15 Pro of beter hebt. Uiteraard hebben alle nieuwe iPhone 17’s ook ondersteuning voor Apple Intelligence! Er komt dan ook een nieuwe manier om je foto’s te bewerken naar je iPhone. Hiermee kun je heel makkelijk mensen van je foto’s verwijderen.

→ Zo werkt dat

Met deze praktische tips gaat je smart-tv een heel stuk langer mee

smart-tv mee

Een smart-tv is voor veel mensen het belangrijkste scherm in huis. Je gebruikt hem om films en series te streamen via je Apple TV, of om sportwedstrijden te kijken. Toch halen veel smart-tv’s in de praktijk niet hun maximale levensduur. Met een paar simpele tips krijg je dat echter alsnog voor mekaar.

→ Dit zijn de tips

Meta werkt aan een nieuwe feature voor WhatsApp – dit moet je weten

meta whatsapp

Moederbedrijf Meta werkt aan een nieuwe functie voor WhatsApp die interacties met chatbot Meta AI een heel stuk efficiënter maakt. De nieuwe functie zorgt onder andere voor een betere analyse en ondersteuning. Meta AI kan dankzij de functie ook veel nauwkeurigere antwoorden geven.

→ Deze functie

Meer iPhone-nieuws

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond iPhone Apple audio en tv Apple

Bekijk ook

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #22 2026)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #22 2026)

Gisteren 14:36

Je kunt nu veel makkelijker video’s met AI herkennen op YouTube (en dit is hoe)

Je kunt nu veel makkelijker video’s met AI herkennen op YouTube (en dit is hoe)

28 mei 2026

Spotify-update brengt een nieuwe functie die stiekem heel handig is

Spotify-update brengt een nieuwe functie die stiekem heel handig is

28 mei 2026

Zo komt de opvouwbare iPhone 18 Fold er écht uit te zien

Zo komt de opvouwbare iPhone 18 Fold er écht uit te zien

28 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren