Deze 3 (!) nieuwe producten heeft Apple onthuld (iPhone-nieuws #42)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
18 oktober 2025, 14:30
3 min leestijd
Apple heeft deze week maar liefst drie nieuwe producten aangekondigd! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

iPad Pro 2025 aangekondigd: nieuwe M5-chip én een lagere prijs

m5

De nieuwe generatie van de iPad Pro is aangekondigd! Apple heeft de iPad Pro 2025 vooral onder de motorkap een aantal belangrijke verbeteringen gegeven. Dit moet je weten over de snelste iPad ooit!

Nieuwe iPad Pro?

MacBook Pro 2025 onthuld: M5-chip maakt de beste MacBook nog beter

macbook pro 2025 zijkant

Naast de nieuwe iPad is ook de MacBook Pro 2025 onthuld! Apple’s beste MacBook is nu nog beter geworden. Benieuwd wat er is veranderd? Dit is de MacBook Pro 2025.

Zo goed is de MacBook Pro

Apple brengt een nieuwe Vision Pro uit met een veel snellere chip

nieuwe Vision Pro

Apple heeft daarnaast een nieuwe generatie van de Apple Vision Pro uitgebracht. Is deze wel verkrijgbaar in Nederland? En wat is er nieuw? Dat en meer lees je in onze aankondiging van de Apple Vision Pro!

Komt die wél naar Nederland?

Nieuwe oplichting via smartphone: pas op voor deze gevaarlijke methode

oplichting iphone

Opgelet als je regelmatig oproepen ontvangt van onbekende nummers! Oplichters gebruiken een nieuwe én gevaarlijke methode voor het stelen van gegevens via smartphones. Zo blijf je veilig.

Pas op voor deze methode!

Apple TV Plus stopt per direct: dit zijn de gevolgen voor abonnees

Apple TV plus stopt

Apple heeft op maandag 13 oktober in een persbericht bekendgemaakt dat Apple TV Plus per direct stopt. Dit is er aan de hand en dit zijn alle gevolgen voor de huidige abonnees van de streamingdienst!

Einde van Apple TV Plus

WhatsApp krijgt een heel nieuw design (maar alléén op de iPhone)

whatsapp design

Met updates voegt WhatsApp regelmatig nieuwe functies toe aan de app. Het komt een stuk minder vaak voor dat het design van WhatsApp onder handen wordt genomen, maar dat is nu wél het geval.

Zo ziet dat eruit!

5 verborgen functies op de iPhone 17 (die je waarschijnlijk hebt gemist)

iphone 17

Apple heeft de iPhone 17 gepresenteerd, maar er zijn veel functies die je waarschijnlijk hebt gemist. Toch maken deze verbeteringen een belangrijk verschil. Dit zijn vijf verborgen functies van alle iPhone 17-modellen, die je moet kennen!

5 verborgen iPhone 17-functies

Het 2G-netwerk stopt – en dat heeft hele grote gevolgen voor je auto

2g-netwerk auto

Steeds meer providers willen het 2G-netwerk afbouwen, maar dat heeft grote gevolgen voor miljoenen auto’s. Een verplichte knopt werkt in veel auto’s niet meer zonder het 2G-netwerk. Dit moet je weten.

Stopt het 2G-netwerk?

3 problemen waar je in iOS 26 tegenaan loopt en hoe je ze oplost!

ios 26 gevaren

De kans dat je na het installeren van iOS 26 tegen problemen aanloopt, is behoorlijk groot. Werkt jouw iPhone minder goed door problemen in iOS 26? We laten zien hoe je ze gemakkelijk weer oplost.

Zo los je ze op!

De iPhone 18 Pro verschijnt in 2026 – met deze 6 nieuwe functies

18 pro 2026

We moeten nog even wachten op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, maar volgens geruchten komt er in 2026 een aantal nieuwe functies en veranderingen naar deze toestellen. We zetten op een rij wat we tot nog toe weten.

Alles over de iPhone 18 Pro

Meer iPhone-nieuws

Achtergrond Apple

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

