Het 2G-netwerk stopt – en dat heeft hele grote gevolgen voor je auto

Steeds meer providers willen het 2G-netwerk afbouwen en dat heeft grote gevolgen voor een verplichte knop in je auto. Zo zit dat.

2G-netwerk gaat stoppen

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van mobiele netwerken. Inmiddels is het 5G-netwerk de standaard, waardoor oude netwerken steeds minder worden gebruikt. Voor providers is er weinig reden om deze netwerken nog actief te houden. Het 3G-netwerk is daarom grotendeels afgebouwd in Nederland, alleen Odido houdt het netwerk nog actief tot 1 augustus 2026.

Het 3G-netwerk is nieuwer dan het 2G-netwerk, maar is veel eerder afgebouwd. Waar het dat netwerk al grotendeels is afgeschaald, geldt dat niet voor het 2G-netwerk. Dat is niet zonder reden, want het 2G-netwerk wordt nog veel gebruikt voor bepaalde systemen. Zo zijn veel slimme meters, alarmsystemen én auto’s nog afhankelijk van het 2G-netwerk. Vooral voor auto’s is het afbouwen van het 2G-netwerk een groot probleem, want de verplichte SOS-knop werkt zonder het netwerk niet meer in veel wagens.

De SOS-knop is vaak een rode knop in auto’s.

SOS-knop in auto’s

Alle auto’s in Europa zijn tegenwoordig voorzien van een SOS-knop, ook wel eCall (Emergency Call) genoemd. Met deze knop kun je bij ernstige ongevallen automatisch een noodoproep doen naar het alarmnummer. De Europese Unie heeft het eCall-systeem verplicht in alle nieuwe auto’s die worden gemaakt sinds 1 april 2018. Op die manier moeten bestuurders altijd een noodoproep kunnen doen, ook als ze geen telefoon bij de hand hebben.

De SOS-knop is verplicht in nieuwere auto’s, maar dreigt binnenkort onbruikbaar te worden. Bij de eerste modellen werkt het eCall-systeem met het 2G-netwerk. Als providers besluiten om dit netwerk ook af te bouwen, kun je geen noodoproep meer doen in een groot deel van de eerste auto’s met een SOS-knop. Dit leidt in verschillende Europese landen nu tot discussie, omdat het eCall-systeem in bepaalde landen wordt meegenomen bij de keuring van de auto.

Veel auto’s die beschikken over de eerste generatie van het eCall-systeem zijn nog afhankelijk van het 2G-netwerk. Er is inmiddels een nieuwe generatie van dit systeem in ontwikkeling, dat Next-Generation eCall (NG eCall) wordt genoemd. Dit systeem is niet afhankelijk van het 2G- of 3G-netwerk, maar werkt met de modernere netwerken. Autofabrikanten proberen de nieuwe versie van het eCall-systeem met updates ook naar eerdere auto’s te brengen.

Helaas hebben niet alle wagens ondersteuning voor de modernere netwerken, waardoor de SOS-knop in deze auto’s afhankelijk blijft van het 2G-netwerk. Dat heeft te maken met de hardware in deze auto’s, die niet is ingericht op het nieuwere 4G- of 5G-netwerk. Heb jij nog een oudere wagen met een eCall-systeem? Let dan op, want de kans is groot dat de SOS-knop binnenkort onbruikbaar wordt in je wagen.

Eind van 2G-netwerk

De Europese Unie verplicht autofabrikanten om nieuwe wagens van een eCall-systeem te voorzien, maar heeft (nog) geen regelgeving over wat er moet gebeuren als dat systeem onbruikbaar wordt. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse APK-keuring, daar wordt een werkend eCall-systeem niet als keuringseis genoemd. Je kunt je auto dus gewoon nog blijven gebruiken, ook als het 2G-netwerk is uitgeschakeld.

Dat neemt niet weg dat het afbouwen van het 2G-netwerk grote gevolgen heeft voor veel auto’s die rond 2018 en 2019 zijn gemaakt. Je hebt de SOS-knop waarschijnlijk nog nooit gebruikt, maar deze is van groot belang als je het systeem wél nodig hebt. Vodafone is de eerste provider die het 2G-netwerk gaat afbouwen, dat gebeurt eind 2026. Mogelijk blijven providers belangrijke systemen als de SOS-knop tijdelijk wel nog ondersteunen, ook na het afschalen van het 2G-netwerk. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen nieuws mist!