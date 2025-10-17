iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

3 problemen waar je in iOS 26 tegenaan loopt en hoe je ze oplost!
Maurice Snijders
17 oktober 2025, 17:28
2 min leestijd
3 problemen waar je in iOS 26 tegenaan loopt en hoe je ze oplost!

De kans dat je na het installeren van iOS 26 tegen problemen aanloopt, is behoorlijk groot – we laten zien hoe je ze gemakkelijk weer oplost.

3 problemen in iOS 26 en hoe je ze oplost

Er zitten natuurlijk wel meer dan 3 problemen in iOS 26. Een deel van die problemen lost Apple zelf weer op door updates uit te brengen. Daarnaast zijn er ook problemen die je eenvoudig zelf kunt oplossen. We laten er 3 aan je zien!

1. Voorvertoning toetsenbord

Zie je op het toetsenbord geen voorvertoning meer van elke ingedrukte toets? Dat kan kloppen, want Apple heeft die functie in iOS 26 standaard uitgeschakeld. Het is iets waar je waarschijnlijk behoorlijk aan moet wennen, omdat het jarenlang anders is geweest. Gelukkig kun je het redelijk eenvoudig aanpassen:

  1. Open de app Instellingen;

  2. Tik op ‘Algemeen’;

  3. Tik op ‘Toetsenbord’;

  4. Schakel de optie ‘Voorvertoning teken’ in.

toetsenbord

Als het goed is, voelt typen nu weer precies zo zoals je al jarenlang gewend bent!

2. Schermvullende screenshots

Waarschijnlijk ben je ook gewend dat je linksonder een preview ziet wanneer je een screenshot maakt. Maak je een screenshot in iOS 26, dan is de kans groot dat je problemen ervaart en een beeldvullend venster te zien krijgt. Daarin kun je de schermafbeelding bewerken en/of delen. Zeker als je meerdere screenshots achter elkaar maakt, is dit helemaal niet zo handig. Het is gelukkig ook iets wat je eenvoudig zelf kunt aanpassen. Dat werkt zo:

  • Open de app Instellingen;
  • Tik op ‘Algemeen’;
  • Tik op ‘Schermafbeelding’;
  • Schakel de optie ‘Schermvullende voorvertoningen’ uit.
iOS 26 problemen

Voortaan krijg je gewoon weer een kleine preview van je screenshot te zien in de linkerbenedenhoek.

3. Verdwenen favorieten

Nadat je iOS 26 hebt geïnstalleerd, kan een van de problemen zijn dat je je favorieten in de Telefoon-app kwijt bent. Deze staan nu bovenin bij het tabblad ‘Oproepen’ en zien er iets anders uit dan je gewend bent. Bevalt het je niet? Dan kun je de oude weergave weer terugzetten. Tik op hetzelfde tabblad rechtsboven op de drie streepjes. Kies hier voor de optie ‘Klassiek’. Je krijgt dan gewoon weer linksonder een tabblad met je favorieten.

iOS 26 problemen

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!

