De iPhone 18 Pro verschijnt in 2026 – met deze 6 nieuwe functies

Hoewel de iPhone 17 Pro pas ruim een maand in de winkels ligt, zijn er nu al geruchten over 6 functies van de iPhone 18 Pro die in 2026 komt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 18 Pro verschijnt in 2026

We moeten nog bijna een jaar wachten op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, maar volgens geruchten komen er in 2026 een aantal nieuwe functies en veranderingen naar deze toestellen. We zetten op een rij wat we tot nog toe weten.

Kleiner Dynamic Island

De iPhone 18, iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen een iets kleinere Dynamic Island, maar geen Face ID onder het scherm, aldus het Weibo-account Instant Digital. Face ID onder het scherm wordt pas verwacht bij de iPhone 19 Pro-modellen of later.

Er waren tegenstrijdige geruchten over de vraag of de iPhone 17 Pro-modellen een kleinere Dynamic Island zouden krijgen, maar de grootte is niet veranderd. Nu steekt het gerucht opnieuw de kop op voor de iPhone 18-serie. De kans is groot dat het deze keer wel waar is, aangezien het een opstapje zou zijn naar de volledig glazen iPhone die mogelijk bij het 20-jarig jubileum verschijnt.

‘Doorschijnend’ MagSafe-gedeelte

De iPhone 18 Pro-modellen krijgen in 2026 een vergelijkbaar ontwerp als de iPhone 17 Pro-modellen, aldus het Weibo-account Digital Chat Station. Het camera-systeem aan de achterzijde krijgt hetzelfde ‘plateau’ als de iPhone 17 Pro-modellen, met daarop drie lenzen in een driehoekige opstelling. Digital Chat Station verwacht ook dat de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max dezelfde schermformaten van 6,3 inch en 6,9 inch krijgen als de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

Verder zegt Digital Chat Station dat het Ceramic Shield-gedeelte aan de achterkant van de iPhone 18 Pro-modellen een licht transparant ontwerp krijgt, zonder daar verder op in te gaan. Misschien betekent dit gewoon dat de Ceramic Shield-uitsparing aan de achterkant van de iPhone 18 Pro-modellen er meer mat uitziet dan bij de iPhone 17 Pro-modellen. Of dat klopt, moeten we voorlopig nog afwachten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Variabel diafragma

De hoofdcamera van 48 megapixel op beide iPhone 18 Pro-modellen krijgt een variabel diafragma, aldus Apple-analist Ming-Chi Kuo. Met een variabel diafragma kun je de hoeveelheid licht regelen die door de lens van de camera valt en de sensor bereikt. De hoofdcamera’s op alle iPhone 14 Pro- tot en met de iPhone 17 Pro-modellen hebben een vast diafragma van ƒ/1.78. De lens is altijd volledig open en je fotografeert altijd met dit diafragma.

Een variabel diafragma op iPhone 18 Pro-modellen geeft gebruikers in 2026 meer controle over de scherptediepte, wat verwijst naar hoe scherp een onderwerp op de voorgrond verschijnt in vergelijking met de achtergrond. Aangezien iPhones kleinere beeldsensoren hebben vanwege beperkingen in grootte, is het onduidelijk hoe zinvol deze verbetering precies zal zijn.

Overige veranderingen

A20-chip die aanzienlijk betere prestaties moet leveren.

Door Apple ontworpen C2-modem.

Nieuw ontworpen cameraknop, met nadruk op een drukgevoelige bediening in plaats van veegbewegingen.

Blijf op de hoogte van de iPhone 18 Pro in 2026

Wil je niets missen van de ontwikkeling van de iPhone 18-serie in 2026, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan weet je zeker dat je nooit meer een Apple-nieuwtje mist!