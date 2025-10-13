WhatsApp krijgt een heel nieuw design (maar alléén op de iPhone)

WhatsApp is momenteel bezig met de uitrol van een update die het design van de iPhone-app helemaal verandert. Dit kun je ervan verwachten!

WhatsApp krijgt een heel nieuw design

Het komt geregeld voor dat WhatsApp een update uitbrengt. Over het algemeen worden daarmee nieuwe functies aan de app toegevoegd. Het komt een stuk minder vaak voor dat het design van WhatsApp onder handen wordt genomen. Toch is dat precies wat er gaat gebeuren wanneer je de eerstvolgende update binnenkrijgt.

Het nieuwe design van WhatsApp heeft alles te maken met het Liquid Glass-ontwerp dat Apple in iOS 26 heeft geïntegreerd. Moederbedrijf Meta heeft de update nog niet aangekondigd, maar sommige WhatsApp-gebruikers hebben de vernieuwde interface met het nieuwe Liquid Glass-ontwerp van Apple nu al. Zo ziet het eruit:

WABetaInfo

De afbeelding hierboven is afkomstig van WABetaInfo. WhatsApp heeft afgelopen week een update voor iOS uitgebracht die ondersteuning biedt voor Live Photos en vertaling van tekstberichten op het apparaat zelf. Voor sommige gebruikers bracht de update ook gelijk het nieuwe Liquid Glass-design naar WhatsApp, waarbij de tabbalk onderin de meest opvallende verandering is. Inmiddels hebben meerdere gebruikers op sociale media de nieuwe interface al laten zien.

Zoals opgemerkt door WABetaInfo, kan dit een beperkte test zijn van Meta, voorafgaand aan een bredere uitrol. Meta begon vorige maand te experimenteren met Liquid Glass-ondersteuning in de bètaversie van WhatsApp en inmiddels krijgen sommige gebruikers van de openbare versie het naar verluidt ook. Vanwege de enorme hoeveelheid gebruikers wereldwijd, voert WhatsApp grote veranderingen doorgaans zeer langzaam door in vergelijking met andere platforms.

In de release notes vermeldt WhatsApp over het algemeen dan ook dat het enkele weken kan duren voordat alle nieuwe functies voor iedereen beschikbaar zijn. Als je de nieuwe Liquid Glass-interface in WhatsApp nu nog niet hebt, wacht dan een paar dagen – het nieuwe design moet dan alsnog binnen een aantal dagen beschikbaar komen op jouw iPhone.