Je iPhone wordt veel minder interessant voor dieven dankzij een nieuwe functie

Apple ontwikkelt momenteel een nieuwe functie die het stelen van een iPhone voor dieven in één klap een heel stuk minder interessant maakt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze functie maakt je iPhone oninteressant voor dieven

Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe functie die je iPhone direct vergrendelt als deze door een dief uit je hand wordt gegrist. De functie maakt gebruik van de gyroscoop, versnellingsmeter en nog andere sensoren om te bepalen wanneer een iPhone wordt weggerukt. Ook maakt de functie gebruik van een eventueel gekoppelde Apple Watch. Daarmee kan worden gedetecteerd wanneer de iPhone zich plotseling niet meer in de buurt van de pols van de eigenaar bevindt. De nieuwe functie is wel vergelijkbaar met de functie ‘Theft Protection‘ van Android.

Bescherming voor gestolen apparaat

Zodra de iPhone door dieven uit je hand wordt gerukt, wordt hij vergrendeld en wordt de functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat‘ geactiveerd. Deze functie voorkomt dat dieven toegang krijgen tot de gegevens erop. Het biedt extra bescherming voor je iPhone wanneer je je niet op vertrouwde locaties bevindt. Voor handelingen zoals het openen van opgeslagen wachtwoorden of creditcards is bovendien biometrische authenticatie vereist. Ook zijn er ingebouwde vertragingen van een uur. Deze gelden voor handelingen zoals het wijzigen van het wachtwoord van een Apple-account.

De functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ is oorspronkelijk ontworpen als bescherming tegen dieven die eerst iemands toegangscode afkijken en vervolgens de iPhone uit hun handen grissen. Met een toegangscode zouden dieven toegang kunnen krijgen tot apps, bankgegevens en andere gevoelige informatie. De functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ voorkomt dat dit kan gebeuren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe functie daadwerkelijk aan de iPhone wordt toegevoegd. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!