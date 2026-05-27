Met deze praktische tips gaat je smart-tv een heel stuk langer mee

Een smart-tv is doorgaans best een flinke investering en toch gaan ze vaak minder lang mee dan mogelijk is – met deze tips voorkom je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze tips gaat je smart-tv langer mee

Een smart-tv is voor veel mensen het belangrijkste scherm in huis. Je gebruikt hem waarschijnlijk om films en series te streamen via je Apple TV, om sportwedstrijden te kijken, en om het nieuws te volgen. Toch halen veel smart-tv’s in de praktijk niet hun maximale levensduur. Vaak komt dat door kleine fouten die je gemakkelijk kunt voorkomen. Met een paar simpele gewoontes kan een smart-tv namelijk jarenlang meegaan. Wij zetten de belangrijkste tips voor je op een rij.

Gebruik een overspanningsbeveiliger

Stroompieken zijn funest voor elektronica en dus ook voor je smart-tv. Ze ontstaan bijvoorbeeld tijdens onweer of door schommelingen op het elektriciteitsnet. In sommige gevallen kan zo’n piek interne onderdelen van je televisie beschadigen, zonder dat je het direct merkt.

Daarom is een overspanningsbeveiliger geen overbodige luxe. Door je smart-tv daarop aan te sluiten in plaats van rechtstreeks op het stopcontact, verklein je de kans op schade aanzienlijk. Het kost relatief weinig, maar kan wel voorkomen dat je televisie onnodig snel defect raakt.

Houd je smart-tv koel

Je smart-tv is allesbehalve dol op warmte. Daarom is een plek recht tegenover een zonnig raam meestal geen goed idee. Door direct zonlicht kan het scherm sneller slijten, terwijl ook de interne onderdelen warmer worden dan eigenlijk de bedoeling is.

Zorg daarom voor voldoende ventilatie rondom je televisie en probeer de ruimte een beetje koel te houden, vooral tijdens warme dagen. Zo verklein je de kans op oververhitting en blijft je smart-tv langer goed presteren.

Maak geregeld schoon

Om dezelfde reden is het belangrijk dat je regelmatig schoonmaakt. Stof lijkt misschien ongevaarlijk, maar kan op termijn een behoorlijk probleem worden voor je smart-tv. Vooral rond ventilatieopeningen hoopt stof zich snel op waardoor warmte minder goed weg kan, met alle gevolgen van dien.

Het is daarom aan te raden om je tv regelmatig voorzichtig schoon te maken. Gebruik bij voorkeur een microvezeldoek en neem ook de ventilatieopeningen en aansluitingen even mee. Zo blijft de luchtcirculatie optimaal en kan je smart-tv veel beter zijn warmte kwijt.

Zet de tv uit als je niet kijkt

Het lijkt misschien onschuldig om je smart-tv gewoon op de achtergrond aan te laten staan, maar ideaal is het niet. Het toestel blijft dan namelijk warmte produceren en die constante hitte zorgt ervoor dat onderdelen sneller slijten. Door je televisie uit te zetten wanneer je niet kijkt, of automatische uitschakeling in te schakelen, verklein je dat risico.

Overigens hoef je jouw smart-tv niet altijd helemaal uit te zetten. Moderne OLED-tv’s voeren namelijk vaak automatisch onderhoud uit wanneer ze in stand-by staan. Trek je de stekker er telkens uit, dan kunnen die processen dus niet draaien. Daarnaast is het ook een goed idee om soms handmatig te controleren of er misschien nieuwe updates zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer tips?

Vond je deze tips handig en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!