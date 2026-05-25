WhatsApp heeft een handige nieuwe functie – zo gebruik je die

Momenteel rolt WhatsApp weer een handige nieuwe functie uit – we laten je zien welke dat is en hoe je die vervolgens in de praktijk gebruikt.

WhatsApp heeft een handige nieuwe functie

De handige nieuwe functie van WhatsApp heet Incognito Chat. Het houdt in dat gebruikers van WhatsApp en de Meta AI-app nu de incognitomodus kunnen inschakelen wanneer ze vertrouwelijke gesprekken voeren met Meta AI. Dit heeft Mark Zuckerberg onlangs aangekondigd op Threads.

Incognito Chat

In wezen verandert deze handige nieuwe functie van WhatsApp het gesprek in een tijdelijke chat. Dit betekent dat het gesprek verdwijnt zodra de gebruiker de chat verlaat. De meeste chatbots, waaronder ChatGPT, Gemini en Claude, bieden al een soortgelijke functie. De nieuwe Incognito Chat van WhatsApp en Meta AI wordt bovendien beschermd door Privéverwerking. Kort gezegd betekent dit dat Meta er geen toegang toe heeft. Mark Zuckerberg zegt er het volgende over:

“Incognito Chat handles all AI inference in a Trusted Execution Environment that ensures your messages are not accessible to us. The conversations on your phone also disappear when you exit the session. This is different from other disappearing AI products where your conversations logs often remain on other companies’ servers for many months.” “Incognito Chat voert alle AI-berekeningen uit in een Trusted Execution Environment, waardoor wij geen toegang hebben tot je berichten. De gesprekken op je telefoon verdwijnen bovendien zodra je de sessie afsluit. Dit onderscheidt zich van andere AI-producten waarbij gesprekken verdwijnen, omdat de gesprekslogs bij die producten vaak nog maandenlang op de servers van andere bedrijven blijven staan.”

Privéverwerking

Meta heeft Privéverwerking vorig jaar gelanceerd om AI-functies naar WhatsApp te brengen zonder dat Meta of WhatsApp toegang krijgen tot de privéberichten van gebruikers. Het stuurt verzoeken naar een beveiligde cloud-omgeving, waar het AI-model deze kan verwerken zonder dat de inhoud zichtbaar is voor Meta. De gegevens worden vervolgens ook weer verwijderd zodra het verzoek is afgehandeld.

Meta zegt dat Incognito Chat niet alleen de inhoud van de chat privé houdt en deze laat verdwijnen zodra de gebruiker het gesprek verlaat. De handige nieuwe functie van WhatsApp beschermt ook de zoekopdrachten die tijdens het gesprek worden uitgevoerd. Meta AI vraagt zoekmachines om actuele resultaten te vinden op basis van zoektermen uit je chat, zonder de zoekopdrachten aan jou te koppelen.

De handige nieuwe functie Incognito Chat wordt momenteel uitgerold door WhatsApp. Het kan dus zijn dat je de functie op dit moment nog niet hebt. Je kunt Incognito Chat in dat geval op korte termijn verwachten.