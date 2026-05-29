YouTube krijgt slimme nieuwe functie, maar er is een nadeel

Piet-Jan Lentjes
29 mei 2026, 12:11
2 min leestijd
YouTube test een manier om je feed een stuk persoonlijker te maken. Alleen kan nog niet iedereen ermee aan de slag.

YouTube werkt aan een nieuwe functie waarmee je net wat meer controle krijgt over wat er op je homepage verschijnt. In plaats van eindeloos te scrollen op je iPhone en hopen dat het algoritme eindelijk begrijpt wat je leuk vindt, kun je straks zelf aangeven welke video’s je wilt zien in je feed. Dat doe je dan met een simpele prompt, net zoals bij AI-tools als ChatGPT.

Stel dat je zin hebt in wat korte reisvideo’s over Japan, kookvideo’s zonder overdreven gedoe of rustige tech-video’s van maximaal tien minuten. Dan kun je dat simpelweg invoeren en vervolgens maakt YouTube daar een speciale feed van. Die feed wordt automatisch bijgewerkt met nieuwe video’s die bij jouw opdracht passen. Het gaat dus niet om een eenmalige zoekopdracht, maar om een persoonlijke pagina die blijft vernieuwen.

Volgens YouTube kan de prompt niet alleen gaan over onderwerpen, maar ook over zaken als videolengte of het soort aanbevelingen dat je wilt krijgen. De aangepaste feed verschijnt als een aparte optie bovenaan de homepage, zodat je er snel naartoe kunt gaan.

Dat klinkt als goed nieuws voor iedereen die regelmatig vreemde aanbevelingen voorgeschoteld krijgt. Eén verkeerde klik kan je homepage soms dagenlang veranderen in een verzameling video’s waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Met deze functie lijkt YouTube gebruikers eindelijk wat meer invloed te geven op het algoritme.

Toch is er ook een nadeel. De optie is op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Daarnaast moet de taal van YouTube in het Engels zijn ingesteld. Of en wanneer de nieuwe feed naar Nederland komt, heeft YouTube nog niet bekendgemaakt.

Bron afbeelding: Google
Software

