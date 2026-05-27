Meta werkt aan een nieuwe feature voor WhatsApp – dit moet je weten

Maurice Snijders
27 mei 2026, 19:45
2 min leestijd
Meta werkt aan een nieuwe functie voor WhatsApp de interacties met chatbot Meta AI een stuk efficiënter maakt. Dit kun je ervan verwachten.

Met de nieuwe feature kunnen iOS-gebruikers via WhatsApp documenten delen met Meta AI voor een betere analyse en ondersteuning. Door het delen van documenten maakt WhatsApp de interacties met de chatbot efficiënter, doordat Meta AI hierdoor nauwkeurigere antwoorden kan geven.

Zoals WhatsApp-gebruikers die al gebruikmaken van Meta AI weten, is de ondersteuning voor bestanden tot nu toe vrij beperkt geweest. Momenteel kunnen gebruikers foto’s uploaden vanuit de galerij van de iPhone of een nieuwe foto maken vanuit de chat. Van daaruit kunnen ze vragen stellen over de inhoud van de foto.

Uploaden van documenten

Meta AI loopt echter nog steeds achter op andere AI-assistenten, waarbij het ook mogelijk is om documenten te uploaden. Gebruikers kunnen dan vragen stellen over een bestand. Zo is het mogelijk om de inhoud van een uitgebreide spreadsheet of PDF rechtstreeks met de assistent te bespreken. Dit is volgens WABetaInfo precies waar Meta nu mee bezig is.

Op basis van de WhatsApp-bètaversie voor iOS 26.20.10.72, die via TestFlight beschikbaar is, wordt de mogelijkheid om documenten met Meta AI te delen momenteel voor een aantal bètatesters uitgerold.

De optie zou verschijnen in het bijlagenmenu van de chat. Hierdoor kunnen gebruikers bestanden rechtstreeks naar Meta AI sturen zonder tekst te hoeven kopiëren en plakken, of screenshots te hoeven maken. WABetaInfo merkt op dat de functie vooralsnog alleen voor sommige bètatesters beschikbaar is. In de komende weken zullen er meer gebruikers worden toegevoegd.

Zoals vaak het geval is met WhatsApp-functies in bèta, zegt WABetaInfo dat een beperkt aantal gebruikers de nieuwe functie mogelijk ook kan testen via de App Store-versie van de app. Het blijft echter nog onduidelijk wanneer de functie voor alle gebruikers beschikbaar is.

Bronnen afbeeldingen: meta, wabetainfo
Apps WhatsApp iPhone Apple

