De iPhone 18 Fold is nog niet officieel aangekondigd, maar de eerste hoesjes zijn al opgedoken. En die verklappen opvallend veel over het ontwerp.

Zo komt de opvouwbare iPhone 18 Fold er écht uit te zien

Er gaan al jaren geruchten over een opvouwbare iPhone, maar nu lijkt het toestel ineens een stuk dichterbij. Op internet zijn namelijk hoesjes opgedoken die speciaal gemaakt zijn voor de nieuwe iPhone (18) Fold. En die verklappen veel over het toestel!

De afbeeldingen van het hoesje laten goed zien dat Apple kiest voor een ontwerp dat lijkt op een klein boekje. De iPhone vouwt dus open zoals veel andere foldables van Samsung en Google dat ook doen.

Als je de iPhone 18 Fold openklapt heb je een heel groot scherm ter beschikking. Volgens de geruchten krijgt dat scherm een formaat van bijna acht inch. Dat is ongeveer net zo groot als een iPad mini. Aan de buitenkant zit een tweede scherm zodat je hem ook dichtgeklapt kunt gebruiken.

Apple lijkt ook veel aandacht te besteden aan het scharnier waarmee de iPhone open- en dichtvouwt. Dat onderdeel is bij opvouwbare smartphones vaak het zwakke punt. Bij andere merken zie je soms nog een duidelijke vouw in het scherm, maar volgens geruchten heeft Apple geprobeerd deze vouw zo onzichtbaar mogelijk proberen te maken bij de iPhone Fold.

Aan de achterkant vind je de camera. De hoesjes laten een grote cameramodule aan de achterkant zien, vergelijkbaar met de iPhone Air. Maar de iPhone Fold heeft niet een, maar twee lenzen.

Dit is wanneer de iPhone 18 Fold verschijnt

Wanneer de iPhone 18 Fold precies verschijnt, weet we nog niet zeker. Maar hoogstwaarschijnlijk zal dat met de iPhone-keynote zijn ergens in september.

