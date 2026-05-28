Spotify-update brengt een nieuwe functie die stiekem heel handig is

Er wordt momenteel weer een Spotify-update uitgerold die best een handige nieuwe functie naar je iPhone brengt – dit moet je erover weten.

De Spotify-update die volgens het bedrijf momenteel beschikbaar komt voor zowel Free- als Premium-gebruikers, heeft alleen betrekking op podcasts. De functie bevat een eenvoudige knipfunctie waarmee je een specifiek moment uit een podcast-aflevering kunt opslaan en ook direct kunt delen.

Dergelijke tools voor het bewerken, opslaan en delen van podcasts zijn natuurlijk niet nieuw. Apps zoals Overcast bieden al jarenlang soortgelijke functies. Het is echter wel voor het eerst dat je vanuit Spotify fragmenten kunt maken en delen. De nieuwe functie biedt bovendien ondersteuning voor zowel audio- als videopodcasts.

Zo werkt de nieuwe functie

Via het schaarpictogram in het scherm ‘Nu aan het afspelen’ open je het venster voor het maken van fragmenten. Daar kun je dan het fragment kiezen dat je wilt opslaan of wilt delen. De Spotify-update bevat een knip-tool waarmee je het begin en einde van een fragment nauwkeurig kunt selecteren. Vooralsnog lijkt het echter alleen een selectiegereedschap op basis van het transcript te zijn, in plaats van een traditionele tijdlijn-trimmer.

Het fragment kan vervolgens direct worden opgeslagen in een nieuwe map. Delen kan via Spotify-berichten of rechtstreeks op andere platforms. Spotify zegt dat gebruikers de gemaakte clips desgewenst ook aan afspeellijsten kunnen toevoegen, zodat de favoriete momenten nooit verloren gaan in de feed.

De Spotify-update wordt momenteel wereldwijd uitgerold, waarbij de beschikbaarheid in de loop van de tijd naar meer shows wordt uitgebreid. Dit betekent dat de tool mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar is voor alle shows of voor alle gebruikers.