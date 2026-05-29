iOS 27 camera krijgt veel nieuwe functies die je zeker gaat gebruiken

Apple werkt aan flinke vernieuwingen voor de Camera- en Foto’s-app in iOS 27. Dit zijn functies waar je straks écht iets aan hebt.

Apple lijkt flink uit te gaan pakken met de Camera- en Foto’s-app in iOS 27. Volgens nieuwe geruchten krijgen beide apps een flinke upgrade met slimme AI-functies die het maken én bewerken van foto’s een stuk makkelijker maken.

De grootste verandering zit waarschijnlijk in de Camera-app. Apple geeft je straks meer vrijheid om de interface van de app zelf aan te passen. Zo kun je straks kiezen welke cameraknoppen je boven aan het scherm te zien krijgt en waar ze staan. Gebruik je bijvoorbeeld vaak de timer, belichting of resolutie-instellingen? Dan zet je die gewoon binnen handbereik. Functies die je nooit gebruikt, kun je dan weglaten.

Maar daar blijft het niet bij. Apple werkt ook aan een speciale Siri-modus voor de app. Daarmee wordt de Camera-app in iOS 27 veel meer dan alleen een hulpmiddel om foto’s te maken. Je kunt je iPhone gebruiken om objecten, teksten of locaties te herkennen en daar direct vragen over te stellen. Richt je camera op een gebouw, een product of een menukaart en Siri helpt je meteen verder.

Ook de Foto’s-app krijgt een flinke dosis extra’s. Apple gaat volgens geruchten meerdere bewerkingsfuncties toevoegen. Met de functie ‘Extend’ kun je een foto groter maken dan het oorspronkelijke beeld, waarbij AI de ontbrekende delen aanvult. Daarnaast komt er een functie genaamd ‘Reframe’, waarmee je de compositie van een foto achteraf kunt aanpassen.

Apple zou werkt daarnaast ook een functie waarmee je via tekst of spraak aan kunt geven welke aanpassing je op een foto wilt toepassen. Denk daarbij aan het bijsnijden of het aanpassen van kleuren. Volgens Apple-kenner Mark Gurman is het mogelijk dat deze functie nog niet beschikbaar is in de eerste versie van iOS 27.

Deze functies zorgen er in ieder geval voor dat je minder tijd hoeft te besteden aan ingewikkelde foto-bewerkingen. En dat straks allemaal vanuit de standaard Foto’s-app op je iPhone.

Dit is wanneer iOS 27 verschijnt

Als we de geruchten mogen geloven, dan worden de functies voor de Camera- en Foto’s-app in iOS 27 onthuld vanaf 8 juni tijdens de WWDC. Daarna volgt een testperiode en verschijnt het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone vermoedelijk in september voor iedereen.

