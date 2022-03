iPhone 13 is nu goedkoper dan ooit (iPhone-nieuws #12)

De iPhone 13 is tijdelijk heel voordelig verkrijgbaar en moet je de kersverse iPhone SE nou wel of niet kopen? Dit is het belangrijkste iPhone-nieuws van de afgelopen zeven dagen.

Op moment van schrijven zijn de Bizarre Belsimpel Dagen is volle gang. Dat is goed nieuws voor Apple-liefhebbers, want hierdoor is de kersverse iPhone 13 nu wel heel scherp geprijsd.

Helemaal met abonnement is de iPhone 13 een goede deal. Bij T-Mobile tik je het toestel bijvoorbeeld al voor 628 euro op de kop, terwijl ‘ie bij Apple nog steeds de officiële adviesprijs van 909 euro heeft. De acties zijn geldig tot en met 28 maart.

We hebben de iPhone SE 2022 inmiddels uitgebreid getest en daarom is het tijd voor de review. Wat ons betreft is het toestel zijn adviesprijs zeker waard. Wij zijn met name onder de indruk van de razendsnelle A15-chip, die bijvoorbeeld ook in de veel duurdere iPhone 13 Pro zit.

Maar, nadelen heeft het toestel ook. Zo is het ronduit jammer dat de nieuwe iPhone SE zo’n verschrikkelijk ouderwets ontwerp met klein scherm heeft. Alleen wanneer je kleine handen hebt is het toestel fijn om op te typen.

Ben je klaar met de iPhone-notch en wil je liever ook geen gaatjes in je scherm? Volgens dit gerucht zul je nog even moeten wachten op die all screen-iPhone waar je van droomt.

Volgens bekende lekker Ross Young verdwijnen de Face ID-sensoren pas onder het scherm op de iPhone 16. Dat duurt dus nog minstens 2,5 jaar. Het gerucht gaat tegen een eerder gerucht van The Elec in. Deze bron stelde namelijk dat de iPhone 15 in 2023 al Face ID-sensoren onder het scherm zou krijgen.

De Europese Unie heeft nieuwe plannen bekendgemaakt om anti-competitief gedrag van de tech-giganten te beperken. Een onderdeel daarvan: WhatsApp (van Facebook) en Berichten (van Apple) moeten compatibel worden met elkaar.

Dit betekent dat je dus een WhatsApp-bericht naar Berichten moet kunnen sturen, en andersom. Details over de plannen zijn nog niet bekendgemaakt.

Apple werkt aan een abonnement waarmee klanten iPhones (en andere apparaten) kunnen leasen, in plaats van kopen. Het Apple-abonnement moet eind dit jaar verkrijgbaar zijn.

Bloomberg schrijft over deze nieuwe abonnementdienst van Apple. De doorgaans betrouwbare journalist Mark Gurman bracht het nieuws naar buiten. Hij baseert zich op gesprekken met anonieme bronnen die dichtbij het vuur zitten.

Apple heeft in Nederland zijn negende boete van 5 miljoen euro opgelegd gekregen. Dit bedrag wordt elke week geëist omdat het nog steeds te weinig moeite doet om alternatieve betalingssystem van dating-apps toe te laten.

Het totaalbedrag van de boete werd door Nederland vastgezet op 50 miljoen euro. Apple moet met deze negende boete al 45 miljoen euro naar de Nederlandse geldkas overmaken. Of dit Apple ook écht in de portemonnee raakt, is nog maar de vraag.

