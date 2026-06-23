iPhone 17 Pro: nú scherp geprijsd i.c.m. Unlimited Max

Bekijk actie

iOS 26.6 brengt een opvallende melding naar je iPhone (met deze waarschuwing)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
23 juni 2026, 13:03
2 min leestijd
iOS 26.6 brengt een opvallende melding naar je iPhone (met deze waarschuwing)

Binnenkort verschijnt iOS 26.6 en als je die installeert, loop je kans dat je een opvallende melding op je iPhone ontvangt. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie.

iOS 26.6 brengt een opvallende melding naar je iPhone

In iOS 26.6 lijkt Apple een nieuwe melding toe te voegen met betrekking tot de limieten voor geblokkeerde contacten. Het is alleen onduidelijk of de daadwerkelijke limieten ook zijn gewijzigd.

Uit de code in de bètaversie blijkt dat gebruikers een waarschuwing krijgen als ze het maximale aantal geblokkeerde contacten overschrijden. “You’ve reached the maximum number of blocked contacts. To block additional callers, remove a blocked contact in Settings,” luidt de melding met de titel “Blocked Contacts Limit Reached”.

ios 26.6 melding

Blocked Contacts Limit Reached

Uit berichten op sociale media blijkt dat sommige gebruikers geen extra contacten meer kunnen blokkeren nadat ze de limiet van 20.000 hebben bereikt. Anderen melden dat ze in iOS 26.6 al na 8000 de melding ‘Blocked Contacts Limit Reached’ ontvangen. Apple heeft geen documentatie over blokkeerlimieten.

Aangezien de limieten in ieder geval in de duizenden liggen, is het onwaarschijnlijk dat veel mensen problemen met het blokkeren hebben gehad. Maar iemand die regelmatig spam-bellers blokkeert, zou er uiteindelijk wel tegenaan kunnen lopen. iOS 26.6 lijkt duidelijker te maken wanneer een limiet is bereikt en wat je daaraan kunt doen.

ios 26.6 melding

Dit kun je doen

De oplossing wanneer je in iOS 26.6 zo’n melding ontvangt, is het verwijderen van oudere geblokkeerde contacten. Dit kun je doen door naar ‘Instellingen > Apps > Telefoon > Geblokkeerde contacten’ te gaan. Er is geen functie om contacten in één keer te deblokkeren. De eenvoudigste manier om een contact te verwijderen, is door deze naar links te vegen. Je kunt ook ‘Wijzig’ selecteren, op de rode min-knop naast elk contact tikken en de optie ‘Deblokkeer’ kiezen.

Apple heeft vandaag de eerste bètaversie van iOS 26.6 aan ontwikkelaars vrijgegeven, en de software wordt mogelijk binnenkort beschikbaar gesteld aan openbare bètatesters. Een uiteindelijke versie voor het grote publiek laat waarschijnlijk nog enkele weken op zich wachten. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 26 iPhone Apple

Bekijk ook

Jammer: deze belangrijke CarPlay-feature ontbreekt in iOS 27

Jammer: deze belangrijke CarPlay-feature ontbreekt in iOS 27

Vandaag 14:46

Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze

Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze

Vandaag 11:21

Waze neemt deze handige functie van Google Maps over (en dat werd tijd)

Waze neemt deze handige functie van Google Maps over (en dat werd tijd)

Vandaag 9:27

Er komt een nieuwe iPad mini aan (en dit kun je ervan verwachten)

Er komt een nieuwe iPad mini aan (en dit kun je ervan verwachten)

Gisteren 17:28

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren