Dit zijn de 12 beste nieuwe features van iOS 27 (zónder Apple Intelligence) 

De grootste veranderingen in het aankomende iOS 27 zijn Siri AI en nieuwe Apple Intelligence-functies, maar er zijn ook nog andere features.

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Dit zijn de 12 beste nieuwe features van iOS 27 zonder AI

De publieke bèta van iOS 27 is inmiddels beschikbaar, de uiteindelijke versie verwachten we in september. Hier zijn de 12 beste nieuwe features van iOS 27 zonder Apple Intelligence.

1. Apple Music

In de Muziek-app heeft Apple AutoMix geüpdatet met nieuwe overgangen. De eerste versie van AutoMix die in iOS 26 werd gelanceerd, was al niet slecht maar de nieuwe overgangen in iOS 27 zijn nog beter.

2. Apple Foto’s

In de Foto’s-app bieden gedeelde iCloud-albums nu de mogelijkheid om bestanden in volledige resolutie te delen. Deze verbetering maakt het een stuk eenvoudiger om foto’s en video’s met anderen te delen zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.

3. Klok

Je kunt nu in de Klok-app een apart volume instellen voor wekkers. Deze nieuwe optie vind je in de app ‘Instellingen’ onder ‘Horen en voelen’. Dit betekent dat het volume van je wekkers en timers niet langer overeen hoeft te komen met het volume van je beltoon.

4. Widget XL

iOS 27 voegt een geheel nieuwe, extra grote widgetgrootte toe voor je startscherm. Er zijn widgets die het volledige scherm vullen voor apps zoals Muziek, Foto’s, Weer en Agenda.

5. Widget wegvegen

In iOS 27 kun je de widget ‘Now Playing’ van het vergrendelscherm wegvegen.

6. Klok verplaatsen

Op het vergrendelscherm kun je de klok nu naar de bovenste widgetrij verplaatsen, zodat deze je achtergrond niet meer in de weg zit.

7. Videoframe als foto

In de app ‘Foto’s’ kun je nu een specifiek beeld uit een video opslaan als foto. Dit betekent dat je niet langer handmatig een screenshot hoeft te maken van een video die je al hebt opgenomen om een beeld als aparte foto op te slaan.

8. Apple Pay

Betalen met Apple Pay is grondig herzien, waardoor het nu veel eenvoudiger is om tussen verschillende betaalkaarten te wisselen.

9. Zoek mijn

De Zoek mijn-app heeft in iOS 27 een nieuw ontwerp gekregen en flexibelere opties om informatie te delen. Het nieuwe ontwerp laat meer specifieke locatiegegevens zien zonder dat je op een bepaalde persoon hoef te tikken.

10. Landschapsmodus

Met iOS 27 krijgen meer apps ondersteuning voor liggende weergave, oftewel landschapsmodus. Dit is geweldig voor iemand die zijn iPhone de hele dag op zijn bureau in een houder heeft staan. Het gaat onder meer om apps als Muziek, Herinneringen, Weer en nog veel meer.

11. Klembord

Wanneer je in iOS 27 iets naar het klembord van je iPhone kopieert, zie je boven het toetsenbord van het volgende tekstveld waar je naartoe gaat een ingebouwde snelkoppeling voor plakken. Hierdoor kun je tekst, links, foto’s en meer veel sneller tussen apps kopiëren en plakken.

12. CarPlay

In CarPlay is er nu een audioschuifbalk waarmee je rechtstreeks op het display naar verschillende delen van een nummer of podcast kunt springen.

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iOS 27

iOS 27 werd gepresenteerd tijdens de WWDC afgelopen juni en wordt naar verwachting in september met alle nieuwe features uitgebracht voor het grote publiek. Even geduld dus nog!

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