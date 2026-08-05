CarPlay komt naar compleet nieuw voertuig – met 9 belangrijke functies

Waar CarPlay eerder vooral beschikbaar was in auto’s, komt het platform nu naar meer voertuigen. Dit verandert er!

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CarPlay op de boot

CarPlay is de manier om je iPhone veilig te gebruiken in je auto. Met CarPlay luister je naar je favoriete muziek en volg je de route naar je volgende bestemming. Het platform is speciaal ontworpen om je iPhone in de auto te gebruiken, maar daar komt nu nog een vervoersmiddel bij. CarPlay wordt standaard ingebouwd in een aantal boten. Zo kun je het platform straks ook gebruiken om vaarroutes op het water te volgen.

MasterCraft Boat Holdings heeft aangekondigd dat CarPlay wordt toegevoegd aan alle nieuwe pontonboten van Balise en aan de Crest Conquest en Caribbean. Dit zijn recreatieboten met veel zitruimte, die vooral op meren en rustige rivieren worden gebruikt. Deze pontonboten van modeljaar 2027 werken standaard met zowel CarPlay als Android Auto. Zo kunnen gebruikers met een iPhone of een Android-toestel voortaan eenvoudiger vaarroutes bekijken en volgen.

Handige functies voor op het water

MasterCraft Boat Holdings werkt hiervoor samen met navigatieontwikkelaar Savvy Navvy. De Savvy Navvy-app werkt via CarPlay en Android Auto en toont nautische kaarten en vaarroutes op het scherm van de boot. Met behulp van deze applicatie is CarPlay uitgebreid met functies die van pas komen als je een boot gebruikt. Net als in de wagen wordt CarPlay op het scherm bij de stuurstand weergegeven. Deze functies heeft CarPlay op de boten van MasterCraft Boat Holdings:

Dag-, nacht- of satellietweergave van Savvy Charts; Kaartweergave in 2D en 3D; Slimme routeplanning: plan een route aan het roer of thuis en laat deze automatisch op het scherm verschijnen als je aan boord stapt; Zoeken naar locaties, zoals jachthavens, havens en ankerplaatsen; Opgeslagen markeringen die direct kunnen worden geselecteerd; Navigatiemodus met actuele aankomsttijd, snelheid, resterende tijd en afstand, de volgende koerswijziging en de huidige positie; Verkeer van boten in de omgeving, dat je aan en uit kunt zetten; Live je locatie delen en vrienden op de kaart bekijken; Bathymetrie: weergave van waterdieptes en de vorm van de waterbodem.

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CarPlay op de boot beschikt met de Savvy Navvy-app dus over een aantal geavanceerde functies, die speciaal zijn toegevoegd voor gebruikers op het water. Volgens MasterCraft Boat Holdings vragen booteigenaren al jaren om een beter besturingssysteem, dat er met deze nieuwe versie van CarPlay eindelijk is. Het is zo veel eenvoudiger om de route naar de volgende haven, actuele snelheid en de verwachte aankomsttijd in de boot te bekijken.

Meer over CarPlay

De Savvy Navvy-app is per direct wereldwijd beschikbaar voor compatibele CarPlay- en Android Auto-schermen. De standaard fabrieksintegratie bij MasterCraft Boat Holdings volgt op de betreffende pontonboten van modeljaar 2027. Pontonboten van de merken Crest en Balise worden ook in Nederland en België verkocht, maar het is nog niet bekend of CarPlay ook hier beschikbaar komt op de boten. Het is overigens niet voor het eerst dat CarPlay naar een boot komt, zo ondersteunde de Revel RS25L van modeljaar 2026 CarPlay al. Wel ontbrak daar de integratie met de applicatie van Savvy Navvy.

Nu MasterCraft Boat Holdings ook pontonboten van Crest en Balise van CarPlay voorziet, lijkt het erop dat het platform ook buiten de auto steeds populairder wordt. Ondertussen werkt Apple aan nieuwe functies voor CarPlay in de wagen, want met iOS 27 komen er veel veranderingen aan. Hier lees je alles over de nieuwe features van CarPlay in iOS 27. Wil je geen enkele update over CarPlay missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!