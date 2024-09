iPhone 16 design: zo ziet de volgende iPhone eruit

Volgens geruchten past Apple het design van zowel de iPhone 16 (Plus) als de iPhone 16 Pro (Max) aan. Benieuwd naar de veranderingen? Zo ziet de volgende iPhone eruit!

Aangepast design bij de iPhone 16

De iPhone 16 verschijnt binnenkort! Op maandag 9 september onthult Apple de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Geruchten voorspellen dat Apple het ontwerp van iPhone dit jaar aanpast. Het design van de iPhone 16 wordt dus anders dan we bij de iPhone 15 zagen. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar!

iPhone 16 (Plus): nieuw camera-eiland en actieknop

Bij de iPhone 16 (Plus) gaat het design van het camera-eiland voor het eerst in jaren op de schop. Apple kiest voor twee lenzen die recht onder elkaar geplaatst zijn. De iPhone 15 heeft juist een camera-eiland met diagonaal geplaatste lenzen. Met de nieuwe indeling wordt het mogelijk om ruimtelijke video’s (of 3D video’s) op te nemen voor de Apple Vision Pro. De iPhone 15 Pro (Max) heeft al ondersteuning voor deze feature.

Daarnaast krijgen de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus de actieknop, die we al kennen van de iPhone 15 Pro (Max) en de Apple Watch Ultra (2). Apple neemt dus definitief afscheid van de mute-knop bij de iPhone. Bij het design van de iPhone 16 kiest Apple naar verluidt weer voor een reeks vrolijke kleuren. De telefoon is beschikbaar in de kleuren zwart, groen, roze, blauw en wit.

iPhone 16 Pro (Max): cameraknop en grotere schermen

Apple brengt de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max uit met grotere schermen dan we bij de iPhone 15 Pro (Max) zagen. De iPhone 16 Pro krijgt een 6,3-inch display, bij de iPhone 16 Pro Max is dat zelfs 6,9 inch. Het design wordt dus ook aangepast, want de iPhone 16 Pro Max wordt de grootste smartphone die Apple ooit heeft uitgebracht. Voor de kleinere formaten ben je vanaf dit jaar aangewezen op de reguliere iPhone.

Nog een verandering in het design van de iPhone 16 Pro (Max) is de cameraknop, die naar verluidt aan de zijkant onder de vergrendelknop wordt geplaatst. Met de knop krijg je gemakkelijker toegang tot bepaalde camerafuncties. Het is nog onduidelijk of deze feature exclusief voor de Pro-modellen is, of ook naar de iPhone 16 (Plus) komt. Bij de iPhone 16 Pro (Max) kun je kiezen uit de kleuren wit, goud, zwart en grijs titanium.

Release van de volgende iPhone

Verder worden er geen grote veranderingen verwacht bij het design van de iPhone 16. De titanium behuizing van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max is vermoedelijk wel op een andere manier afgewerkt. Bij de iPhone 15 Pro (Max) koos Apple voor een geborstelde afwerking, de iPhone 16 Pro (Max) krijgt juist een gepolijste afwerking. Eerder zagen we dat bij de iPhone 14 Pro (Max).

Lang hoeven we niet meer te wachten op de volgende iPhone, want de telefoon wordt komende week onthuld. Dan weten we ook zeker hoe het design van de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) eruit zal zien. Wil je nu alvast meer weten over Apple’s nieuwe smartphones van 2024? Lees dan hier alles over de iPhone 16 (Plus) en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!