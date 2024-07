iPhone 16 krijgt nieuwe cameraknop – dit is er al over bekend

De iPhone 16 krijgt naast de actieknop nog een extra button, want Apple voorziet de telefoon van de nieuwe cameraknop. Dit weten we al over de knop!

iPhone 16 krijgt nieuwe knop

Apple introduceerde bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max de actieknop, een nieuwe button waarbij je zelf bepaalt welke functie er wordt geactiveerd. Volgens geruchten komt er bij de iPhone 16 nog een button bij, want Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe cameraknop (ook wel Capture Button genoemd). Je krijgt met de knop direct toegang tot een aantal camerafuncties.

Welke functies dat precies zijn is nog onduidelijk. Het is in ieder geval zo goed als zeker dat je met de knop de camera-app opent. Volgens nieuwe geruchten kan de iPhone 16 met de cameraknop ook in- en uitzoomen, door omhoog of omlaag over de button te vegen. Dit is mogelijk door de techniek waarmee de knop werkt, het is namelijk geen fysieke knop. In plaats daarvan werkt de nieuwe button met Taptic Engines.

Cameraknop werkt met Taptic Engine

De nieuwe cameraknop van de iPhone 16 werkt met Taptic Engines, dat zijn de trilmotoren die we eerder al bij de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022 zagen. Je kunt de button dus niet fysiek indrukken, maar je voelt wel een korte trilling als je op de knop drukt. Bij eerdere iPhones gebruikte Apple dezelfde techniek, daar kon je de thuisknop alleen indrukken als de telefoon ingeschakeld was. Door de trilmotoren heb je wel het gevoel dat je de knop indrukt.

Het lijkt erop dat er meerdere features gekoppeld worden aan de cameraknop bij de iPhone 16, afhankelijk van de camerafunctie die je gebruikt. Zo kun je de knop gebruiken om een foto of video te maken, of om de zelfontspanner te activeren. Het moet zo gemakkelijker worden om de camera-app te bedienen. Volgens gelekte ontwerpen plaatst Apple de cameraknop aan de rechterzijkant van de iPhone.

Button komt naar alle iPhones

Waar de actieknop nog een exclusieve functie voor de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max was, komt de cameraknop wél naar alle iPhone 16-modellen. Het is bovendien de verwachting dat de actieknop dit jaar ook naar de reguliere iPhones komt. Stap je over van de iPhone 15 (of lager) naar de iPhone 16? Dan krijg je er dus waarschijnlijk twee nieuwe knoppen bij.

We hoeven niet lang meer te wachten op de volgende iPhone, want Apple presenteert de iPhone 16 in september. Dan weten we zeker naar welke iPhone 16-modellen de cameraknop komt en welke functies de button krijgt. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!

Wil je meer weten over de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max)?