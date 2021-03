‘iPhone krijgt Touch ID onder scherm dankzij slimme lichtsensor’

Apple zou dit jaar voor het eerst een iPhone op de markt brengen met een vingerafdrukscanner onder het scherm. Maar hoe gaat dit precies werken?

Lees verder na de advertentie.

Touch ID patent gebruikt lichtsensor onder scherm

Of de iPhone 13 daadwerkelijk Touch ID onder het scherm krijgt, is nog even afwachten. Maar dat Apple de mogelijkheden onderzoekt staat vast. In een vastgelegd patent (via AppleInsider) van het bedrijf is precies te zien hoe een Touch ID-scanner onder een schermpaneel geplaatst kan worden.

Sommige smartphones gebruiken ultrasone geluidsgolven om een vingertopje te scannen. Door de trillingen in geluidsgolven kan de vingertop herkend worden, zodat de vinger niet fysiek op een sensor gelegd hoeft te worden. Apple pakt het in dit patent anders aan.

Reflecterende lichtstralen lezen vingerafdruk

De techniek die het bedrijf onderzoekt gebruikt gereflecteerde lichtstralen die in specifieke hoeken worden gezet. Volgens Apple ‘verbetert dit het contrast van de vingerafdruk en maakt dit het systeem compacter’. Door middel van reflecties en gekanteld licht wordt het licht versterkt, waardoor het aflezen van een vingerafdruk nauwkeuriger wordt. Het licht schijnt door het scherm heen, maar is niet zichtbaar.

De lichtstralen kaatsen terug tegen het topje van je vinger en deze stralen belanden weer op de sensor. Op basis van dat beeld kan er een plaatje van je vingerafdruk worden gemaakt, die vervolgens wordt vergeleken met de opgeslagen vingerafdruk. Komen deze overeen, dan wordt de iPhone ontgrendeld.

Omdat deze sensor enorm compact is, past hij probleemloos onder een scherm van een klein apparaat als een iPhone.

De afgelopen jaren hebben we al meerdere patenten voorbij zien komen op dit gebied. Het laat zien dat Apple achter de schermen al jaren op zoek is naar de beste en meest betrouwbare manier om dit werkend te krijgen. Volgens de meest recente geruchten zal minstens een iPhone dit najaar deze nieuwe vingerafdrukscanner krijgen.

iPhone 13: onze verwachtingen op een rij