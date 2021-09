iPhone 13-modellen hebben een véél betere batterijduur

De iPhone 13-modellen hebben een verbetering waar iedere gebruiker blij van wordt: een betere batterij. Volgens Apple gaat de accuduur er bij de iPhone 13 (Pro) uren op vooruit.

iPhone 13 batterij

Het was misschien wel het grootste kritiekpunt op de iPhone 12 (Pro): de batterij. De accucapaciteit was ook kleiner dan bij de iPhone 11. Zeker met de iPhone 12 mini haalden veel gebruikers het einde van de dag niet.

Naar de kritiek heeft Apple geluisterd, want de iPhone 13-modellen zijn uitgerust met grotere batterijen. Ook is de A15 Bionic-chip van de iPhones energiezuiniger dan de vorige chip. Het zorgt dat de iPhone 13 (Pro) het per dag uren langer volhoudt:

Batterijduur iPhone 13 mini: 1,5 uur langer dan iPhone 12 mini

langer dan iPhone 12 mini Batterijduur iPhone 13: 2,5 uur langer dan iPhone 12

langer dan iPhone 12 Batterijduur iPhone 13 Pro: 1,5 uur langer dan iPhone 12 Pro

langer dan iPhone 12 Pro Batterijduur iPhone 13 Pro Max: 2,5 uur langer dan iPhone 12 Pro Max

Dit zijn overigens de cijfers die Apple communiceert. Op vrijdag 24 september is de release van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro; vanaf deze dag kunnen we zelf ondervinden hoe goed de accu van de nieuwste iPhones presteert.

iPhone 13 Pro Max heeft beste accu

De iPhone met de beste accuduur is overigens de iPhone 13 Pro Max. Dit is ook logisch; het 6,7 inch-toestel is de grootste iPhone, dus daar past ook een grotere batterij in. Volgens Apple heeft het toestel de beste batterijduur die een iPhone ooit heeft gehad.

Wil je meer weten over de nieuwste iPhones? In het artikel iPhone 12 vs iPhone 13 en iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro lees je wat er veranderd is. Vanaf vrijdag 17 september zijn de nieuwe iPhones te pre-orderen. Hoeveel de iPhones kosten, lees je in het artikel over de iPhone 13 prijzen.

Dit heeft Apple deze week allemaal aangekondigd: