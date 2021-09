iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro: 6 verschillen op een rij

Als je een high-end iPhone wil kopen, twijfel je misschien tussen de nieuwe iPhone 13 Pro en de iPhone 12 Pro. Wil je weten wat de verschillen zijn? Lees dan snel verder. Dit is onze iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro vergelijking!

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro

De iPhone 13 Pro lijkt behoorlijk op zijn voorganger, maar doet er in veel opzichten een schepje bovenop. Apple verkoopt de iPhone 12 Pro zelf niet meer, maar je kunt hem bij veel webwinkels nog gewoon bestellen. Bovendien is hij inmiddels een stuk goedkoper. Is het nieuwe model dat prijsverschil waard? Laten we eens naar de verschillen kijken in deze vergelijking van de iPhone 13 Pro vs de iPhone 12 Pro.

1. Vertrouwd design

Op het eerste gezicht lijkt de iPhone 13 Pro enorm op de iPhone 12 Pro. Ze hebben hetzelfde platte retro-design dat doet denken aan de iPhone 4 en 5. De telefoons zijn met een scherm van 6,1 inch bovendien exact even groot.

Wie wat langer kijkt, valt toch een paar dingetjes op. De camera’s op de achterkant (waarover straks meer) zijn een stuk groter. De notch op de voorkant is juist iets kleiner, waardoor je meer effectieve schermruimte overhoudt. Toch lijkt dat ons geen reden om voor de iPhone 13 Pro te kiezen. Het verschil is minimaal.

2. Vloeiender scherm

Hier wordt het interessant. De iPhone 12 Pro heeft een prima oled-scherm, maar legt het dik af tegen het display van zijn opvolger. Zo bedraagt de helderheid van de iPhone 13 Pro 1000 nits, terwijl de 12 Pro niet verder komt dan 800 nits. Dat verschil kun je zeker merken, vooral als je buiten in de zon loopt. Het scherm van de iPhone 13 Pro is dan gemakkelijker af te lezen.

Een nog grotere vooruitgang is ProMotion. De iPhone 13 Pro ververst zijn pixels tot wel 120 keer per seconde. Daardoor ziet scrollen door je sociale media of het spelen van bepaalde games er veel vloeiender uit. De iPhone 12 Pro heeft een ‘ouderwets’ scherm dat slechts 60 keer per seconde nieuwe content toont. Als je ze naast elkaar legt, lijkt het oudere model opeens een beetje te stotteren.

3. Ietsje sneller

De A14-chip in de iPhone 12 Pro is razendsnel. De A15 in de iPhone 13 Pro is nog iets rapper. In de praktijk zul je daar voorlopig niet of nauwelijks iets van merken. Bovendien lijkt het verschil tussen de chips vrij klein. Normaal blaast Apple hoog van de toren over de snelheidswinst ten opzichte van de vorige generatie. Dit keer vergeleken ze de nieuwe chip alleen met de Android-concurrentie. Wel is de A15 iets zuiniger, wat een betere batterijduur oplevert.

4. Flink verbeterde camera’s

De grootste vooruitgang van de iPhone 13 Pro vs de iPhone 12 Pro zit hem in de camera’s. Achteraf bezien kwam de iPhone 12 Pro er behoorlijk bekaaid vanaf. Waar Apple de iPhone 12 Pro Max een grotere sensor met verbeterde stabilisatie schonk, moest zijn kleinere broertje het doen met dezelfde, relatief bescheiden sensor als de gewone iPhone 12.

De iPhone 13 Pro heeft gelukkig exact dezelfde camera’s als de iPhone 13 Pro Max. Dat betekent een joekel van een primaire sensor, die veel meer details kan vangen. Daarnaast is ook de ultragroothoeklens flink onder handen genomen. Die laat veel meer licht binnen, wat vooral in het donker voor scherpere plaatjes met minder ruis zorgt. Ook kun je met de telelens nu drie keer optisch inzoomen. Op de 12 Pro was dat slechts twee keer.

Bovendien heeft de iPhone 13 Pro een paar toffe nieuwe video-functies. Met de Cinematic Mode kun je bijvoorbeeld films opnemen met een professioneel scherptediepte-effect. Voor de enthousiaste foto- of videograaf is het nieuwe model dan ook een no-brainer.

5. Langere accu-adem

Met een iPhone 12 Pro komen de meeste mensen de dag best door. Maar een langere accuduur is een betere accuduur. Apple belooft dat de iPhone 13 Pro gemiddeld anderhalf uur langer meegaat dan zijn voorganger. Dat is natuurlijk heel lekker. Opladen gaat nog steeds via de Lighting-poort en je moet zelf voor een lader zorgen, want die zit wederom niet in de doos.

6. Honderd euro duurder

Een losse iPhone 13 Pro met 128GB opslagruimte kost je straks 1159 euro. Dat is net zoveel als de iPhone 12 Pro een jaar geleden. Inmiddels is dat toestel echter wel wat goedkoper. Een losse iPhone 12 Pro haal je nu voor ongeveer 1065 euro in huis. We verwachten dat die prijs de komende weken nog verder gaat zakken. Vind je het geen probleem om een refurbished toestel te kopen? Dan scoor je al een tweedehands iPhone 12 Pro voor zo’n 930 euro.

Conclusie

De iPhone 13-serie is een vrij bescheiden update ten opzichte van de iPhone 12-modellen. Toch biedt juist de iPhone 13 Pro wel een flinke sprong voorwaarts. Zeker de camera’s zijn een stuk beter dan die van zijn voorganger. Bovendien heeft het toestel een snellere chip en langere accuduur. Aangezien het prijsverschil relatief klein is, raden we je dus aan om voor de iPhone 13 Pro te gaan.

iPhone 13 Pro kopen

De iPhone 12 Pro is al sinds vorig jaar oktober verkrijgbaar; de iPhone 13 Pro kun je vanaf vrijdag 17 september om 14:00 uur in Nederland bestellen. Een week later (vrijdag 24 september) liggen de iPhones officieel in de winkels. Vanaf deze dag worden ook de eerste bestelde iPhone 13 Pro-modellen geleverd. Lees meer over de iPhone 13 Pro pre-order data en prijzen, zodat je weet wat je kan verwachten.