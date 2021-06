‘iPhone 13 batterij wordt veel groter, vooral Pro Max maakt flinke sprong’

Goed nieuws over de batterij van de iPhone 13. Het lijkt erop dat de nieuwe iPhones flink grotere accu’s krijgen. Met name de opvolger van de iPhone 12 Pro Max zou er goed op vooruit gaan.

iPhone 13 batterij capaciteit gelekt

Dat claimt L0vetodream, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste informatie over nieuwe Apple-apparaten deelt. Volgens de mysterieuze bron krijgen alle nieuwe iPhones een grotere batterij dan hun voorgangers. Met name de opvolger van de iPhone 12 Pro Max schijnt erop vooruit te gaan.

Telefoon Batterijcapaciteit* Toename* iPhone 13 mini 2406 mAh 8,03% iPhone 13 3095 mAh 9,95% iPhone 13 Pro 3095 mAh 9,95% iPhone 13 Pro Max 4352 mAh 18,04% * nog niet bevestigd

In bovenstaande tabel hebben we de informatie van L0vetodream samengevat. In de laatste kolom geven we aan hoeveel groter de batterij van de iPhone 13 telefoons worden, mits het gerucht klopt.

Voor het volledige beeld vind je hieronder de accucapaciteiten van de iPhone 12-telefoons:

Hoe Apple de grotere batterijcapaciteit voor elkaar krijgt, maakt de bron niet duidelijk. Normaliter worden telefoons een stukje dikker wanneer ze een grotere batterij krijgen. Het voordeel van een forsere accu is natuurlijk dat het toestel langer meegaat.

Op naar september

Er komen steeds meer geruchten over de iPhone 13 naar buiten. De iPhone van 2021 wordt eind dit jaar aangekondigd en het lijkt erop dat ‘ie wederom uit vier modellen gaat bestaan.

Wel wordt gezegd dat het de laatste keer is dat Apple een compacte, hoogwaardige telefoon uitbrengt. Met andere woorden: er zou geen opvolger voor de iPhone 13 mini uitkomen.

Wil je meer weten over een van de nieuwe iPhones? Op onderstaande toestelpagina’s praten we je van A tot Z bij over alles dat je moet weten. Liever kijken? Check dan onderstaande video. Hierin bespreken we de meest geloofwaardige iPhone 13-geruchten met je door.

