Apple schrapt iPhone XR en 12 Pro: toestellen verdwijnen uit assortiment

De iPhone 13 (mini) en iPhone 13 (Pro) zijn officieel onthuld, maar dat betekent ook dat er oudere iPhones verdwijnen. Apple neemt afscheid van de iPhone XR en iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro verdwijnt, XR ook

Eindelijk zijn ze gepresenteerd: de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Nu deze toestellen vanaf volgende week vrijdag (24 september) in de winkels liggen, haalt Apple ook twee oudere iPhones uit het assortiment. Het gaat om de iPhone XR, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. De toestellen zijn niet meer op de Apple-website te vinden.

Dat de toestellen verdwijnen, is echter niet zo gek. De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max kosten immers evenveel als hun voorgangers, maar bieden wel grote verbeteringen. Daarmee worden de Pro-iPhones van vorig jaar overbodig voor Apple. Voor de iPhone XR betekent dit dat ‘ie niet meer de instap-iPhone is: deze plek wordt nu ingenomen door de iPhone 11 van vorig jaar.

iPhone 13 Pro: 1159 euro (128GB)

(128GB) iPhone 13 Pro: 1279 euro (256GB)

(256GB) iPhone 13 Pro: 1509 euro (512GB)

(512GB) iPhone 13 Pro: 1739 euro (1TB)

iPhone 13 Pro Max: 1259 euro (128GB)

(128GB) iPhone 13 Pro Max: 1379 euro (256GB)

(256GB) iPhone 13 Pro Max: 1609 euro (512GB)

(512GB) iPhone 13 Pro Max: 1839 euro (1TB)

Belangrijk om te weten is dat de normale iPhone 12, compacte iPhone 12 mini en betaalbare iPhone SE nog wel gewoon te koop blijven. Daarnaast kun je de iPhone 12 Pro (Max) en iPhone XR voorlopig nog wel bij andere webwinkels vinden. Hier zijn de toestellen nog wel beschikbaar, maar zodra de voorraad op is wordt het moeilijker om ze te kopen. Refurbished blijven de oudere iPhones nog wel langer tijd verkrijgbaar.

Dit moet je weten over de iPhone 13

We moesten er lang op wachten, maar gisteren was het eindelijk zover: de aankondiging van de iPhone 13-telefoons. Tijdens een groots evenement kondigde Apple in rap tempo alle nieuwe iPhones aan. De iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn een stuk sneller dan hun voorgangers, hebben een accu die langer meegaat én flink verbeterde camera’s. Vanaf aanstaande vrijdag (17 september) kun je de toestellen pre-orderen, waarna de release op 24 september plaatsvindt.

Met de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zet Apple ook wel grote stappen vooruit. Een belangrijke nieuwe feature is het ProMotion-display, dat door de hoge ververssnelheid van 120Hz hele vloeiende beelden toont. Daarnaast hebben de iPhones compleet vernieuwde camera’s, een kleinere notch (net als de normale iPhone 13 en 13 mini) en razendsnelle hardware.

Meer weten? Check ook onze round-up van het Apple september 2021-event. Daar verzamelen we alle aankondigingen voor je, want het bedrijf van Tim Cook onthulde ook andere producten. Denk bijvoorbeeld aan de Apple Watch Series 7 en iPad mini 2021.

Dit maandthema wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.