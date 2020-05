Nu de iPhone SE 2020 al een tijdje verkrijgbaar is, is het hoog tijd om meer te weten te komen over de iPhones die in september verschijnen. Vandaag is de iPhone 12 Pro aan de beurt.



iPhone 12 Pro ProMotion scherm op komst

Het gerucht is afkomstig van EverythingApplePro, een YouTubekanaal dat in het verleden al vaker informatie had over onaangekondigde Apple-producten. In een video zet het kanaal een aantal nieuwe geruchten over de iPhone 12 Pro op een rijtje en bevestigt het een aantal andere verhalen die we al vaker over het toestel voorbij hebben zien komen.

Allereerst het iPhone 12 Pro ProMotion scherm. De ProMotion-techniek kennen we al van de iPad Pro en geeft het scherm een ververssnelheid van 120 frames per seconde, twee keer sneller dan de 60 frames waar de iPhone het nu mee moet doen. Hierdoor worden animaties sneller en ogen ze vloeiender, omdat ze meer frames hebben om de animatie te tonen. Volgens het gerucht schakelt de iPhone 12 Pro zelfstandig tussen 60 en 120 frames om accuduur te besparen.

De iPhone 12 Pro Max, de opvolger van de iPhone 11 Pro Max die een 6,7 inch scherm zou krijgen, zou een accucapaciteit hebben van 4400 mAH. Dat is groter dan zijn voorganger, wat doet vermoeden dat Apple wederom focust op het verlengen van de accuduur, ook nu intensieve taken als het ProMotion-scherm en 5G worden toegevoegd.

Kleinere notch met grotere kijkhoek

De bron stelt daarnaast dat Apple de notch kleiner maakt, een gerucht dat we al meerdere keren gehoord hebben. Ondanks deze kleinere hap in het scherm zou Face ID toch beter werken, met een bredere kijkhoek zodat de camera nog sneller je gezicht herkent.

Tot slot zegt EverythingApplePro nog een aantal dingen over de verbeterde camera van de iPhone 12 Pro. Naast de driedubbele lens die we kennen van de 11 Pro zou de nieuwe iPhone de LiDAR-scanner overnemen van de iPad Pro 2020. Hiermee kan het toestel de afstand meten tussen de camera en een object of persoon, wat de Portretfunctie nauwkeuriger moet maken.

Daarnaast zou Smart HDR verder uitgebreid worden om ruis in donkere omgevingen te verminderen. De telefotolens zou bovendien een verbeterde optische zoom krijgen van 3X, waarmee je dus effectiever kunt inzoomen zonder kwaliteit in te leveren.

Naar verwachting brengt Apple dit najaar vier nieuwe iPhones op de markt, die allemaal in september worden onthuld. Deze bestaan uit een nieuw kleiner model met een 5,4 inch scherm, twee modellen met een 6,1 inch scherm en een grotere iPhone met een 6,7 inch display. Alle iPhones krijgen een nieuw design met plattere randen en een kleinere notch en ondersteuning voor 5G.