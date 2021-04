Apple onthult paarse iPhone 12 en iPhone 12 mini, vrijdag te bestellen

Verrassing! Apple trapt het eerste Apple-event van 2021 af met een gloednieuwe iPhone-kleur. De iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn vanaf vrijdag in het paars verkrijgbaar.

iPhone 12 paars vanaf vrijdag te pre-orderen

Apple heeft een paarse iPhone 12 en iPhone 12 mini onthuld tijdens de keynote. Apple-ceo Tim Cook presenteerde de nieuwe kleur hoogstpersoonlijk.

De ‘iPhone 12 Purple’ is vanaf aanstaande vrijdag in Nederland te bestellen. De eerste exemplaren worden op 30 april geleverd. Het is onduidelijk hoe groot de voorraad is, maar met de iPhone 12 liep de levertijd destijds snel op bij bepaalde kleuren. Het zou dus zomaar kunnen dat ook de paarse iPhone 12 na vrijdag langer op zich laat wachten dan 30 april.

Adviesprijs ongewijzigd

De adviesprijs van de iPhone 12 en iPhone 12 mini blijft overigens ongewijzigd, evenals de beschikbare opslagcapaciteiten. Dat zal pas veranderen als de iPhone 13 in het najaar verschijnt.

De iPhone 12 paars voegt zichzelf toe aan het rijtje met de kleuren groen, zwart, blauw, wit en rood. Het is niet de eerste keer dat Apple later in het jaar een nieuwe kleur voor de iPhone uitbrengt. Zo kreeg de iPhone 8 destijds ook een rode variant na een paar maanden.

Meer aankondigingen op Apple-event

Tijdens het Apple-event werden nog veel meer aankondigingen gedaan. Zo komt het bedrijf van Tim Cook met een nieuwe iPad Pro en iMac, maar ook de gloednieuwe AirTag.