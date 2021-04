Tijdens het april-event heeft Apple aangekondigd iOS 14.5 “volgende week” uit te brengen. Een specifieke release-datum laat men in het midden.

Datum iOS 14.5 release officieel onthuld

Na maanden van testen is iOS 14.5 klaar voor het grote publiek. Apple heeft bevestigd dat de nieuwe iPhone-update vanaf volgende week wordt uitgerold. We weten daardoor nog steeds niet precies wanneer de update verschijnt.

Veel verbeteringen in iOS 14.5

Normaal gesproken voegt Apple weinig functie toe aan tussentijdse iPhone-update, maar iOS 14.5 is stiekem een behoorlijke upgrade. Na het updaten kun je iPhones met Face ID-gezichtsherkenning bijvoorbeeld gebruiken terwijl je een mondkapje draagt. Dat is handig, want op die manier kun je het mondmasker gewoon laten zien om je iPhone te ontgrendelen: wel zo hygienisch.

Ook tof: iOS 14.5 voegt honderden nieuwe emoji en allerlei manieren toe om jouw privacy te beschermen. De update doet er bijvoorbeeld alles aan om trackers te blokkeren. De reclame-industrie zet deze spionnetjes in om jou over het web te volgen en gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen.

Verder kun je vanaf iOS 14.5 aan de slag met de spiksplinternieuwe betaalde podcastdienst van Apple. Het bedrijf kondigde tijdens het event haar Spotify-concurrent aan, want ook Apple gaat exclusieve shows aanbieden.

Dit kondigde Apple aan

Apple had de vaart er flink inzitten. In krap een uur tijd kondigde het bedrijf een reeks aan nieuwe producten en diensten aan. Blikvanger was de iPad Pro 2021, die onder meer een mini-led-scherm heeft en wordt aangestuurd door de krachtige M1-chip.

Ook de iMac 2021 werd in het zonnetje gezet. Apples desktop heeft de grootste update in jaren gekregen en draait vanaf nu ook op de M1-chip. Deze processor debuteerde eind vorig jaar in de MacBook Pro, MacBook Air en Mac mini.

Verder liet het bedrijf ook eindelijk de AirTag zien, de langverwachte tracker voor het terugvinden van spullen. Tot slot krijgen ook de nieuwe Apple TV 4K en iPhone 12 een opfrisser. Laatstgenoemde is vanaf nu ook in het paars verkrijgbaar en de mediaspeler heeft krachtigere hardware.