Apple onthult betaalde dienst met exclusieve podcasts

Voor een vast bedrag per maand geeft Apples nieuwe podcastdienst je toegang tot exclusieve audioshows. Dit moet je weten over Apples betaalde podcasts-abonnement.

Apple Podcasts abonnement onthuld

Apple presenteert de dienst tijdens het Spring Loaded-event, het eerste Apple-event van 2021. De nieuwe podcastdienst geeft abonnees voor een vast bedrag per maand toegang tot een exclusief aanbod van shows.

De podcast-dienst krijgt een vast plekje in de Podcast-app die standaard op alle Apple-apparaten geïnstalleerd staat. Na in te loggen met je Apple ID kun je een abonnement afsluiten, waarna je toegang krijgt tot het volledige aanbod.

Dat Apple uitgerekend nu met een eigen podcast-abonnement komt is geen toeval. Het bedrijf is al jaren bezig om diensten op te bouwen, zoals Apple TV Plus, Apple Arcade en Apple Music.

Concurrent voor Spotify

Door nu ook de podcastmarkt te betreden gaat het bedrijf de strijd aan met Spotify. Dat bedrijf gaf de afgelopen maanden al grof geld uit om populaire podcasts op te kopen waaronder een show van Michelle Obama en Joe Rogan.

De nieuwe podcastdienst is vanaf volgende maand beschikbaar in 170 landen. Of Nederland hieronder valt, is nog niet bekend. Ook de adviesprijs ligt nog in het midden.

Op het moment van schrijven is het Apple-event nog in volle gang. Houd iPhoned dus goed in de gaten, want zodra er nieuwe aankondigingen gedaan worden lees je het als eerste bij ons.

Meer aankondigingen

Tijdens het april-event kondigde Apple ook de iMac 2021 aan. De nieuwe desktop heeft een fris design en komt in allerlei zomerse kleurtjes, net als de iPhone 12 die nu in paars verkrijgbaar is. Ook heeft de iMac nu een toetsenbord met Touch ID. Zo kun je bijvoorbeeld online betalingen goedkeuren met je vingerafdruk.

Ook liet Apple de AirTag zien. Deze tracker stop je bijvoorbeeld in je portemonnee zodat je ‘m altijd kunt terugvinden via de Zoek mijn-app. Verder liet Apple de Apple TV 4K 2021 zien. De nieuwe mediaspeler heeft krachtigere hardware om games op te spelen en een nieuwe afstandsbediening.

