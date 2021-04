De nieuwe Apple TV 4K 2021 is aangekondigd tijdens het grote Apple-event. Apples nieuwste mediaspeler heeft krachtigere hardware en betere beeldkwaliteit. Ook de afstandsbediening is vernieuwd.

Apple TV 4K 2021 officieel onthuld

Voorafgaand aan het Apple-event wisten we nog niet zeker of de nieuwe Apple TV onthuld zou worden, maar nu is het apparaat he. De Apple TV 2021 volgt de mediabox uit 2017 op en beschikt over snellere hardware en andere handige verbeteringen. Het apparaatje wordt aangestuurd door de A12 Bionic-chip.

De krachtige processor is belangrijk, want hierdoor kan de Apple TV beter overweg met games op Apple Arcade. Ook films ogen een stuk beter dankzij de verbeterde kleurbalans.

Hierbij houdt de Apple TV 2021 ook rekening met de content die je op dat moment afspeelt. Hij stelt de instellingen namelijk automatisch bij op basis van wat je aan het kijken bent.

Nieuwe afstandsbediening

Verder heeft Apple ook de Siri-remote in een fris jasje gestoken. De nieuwe bedieningsknop doet denken aan die van de iPad en is aanraakgevoelig waardoor je veel makkelijker vooruit- en terug kunt spoelen tijdens het film kijken.

De knop om Siri te openen zit nu op de zijkant van de afstandsbediening, zodat je spraakassistent niet per ongeluk opent. Aan het design is niet gesleuteld. Het kastje ziet er nog steeds hetzelfde uit.

De Apple TV 4K (2021) komt in twee opslagcapaciteiten: 32GB en 64GB. De nieuwe Apple TV begint bij 199 euro. Voor de 64GB-versie ben je 219 euro kwijt.

Meer aankondigingen op Apple-event

