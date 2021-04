Apple heeft de AirTag officieel onthuld. Je gebruikt deze kleine tracker om verloren spullen terug te vinden. De AirTag is ongeveer zo groot als een flessendop en past aan je sleutelbos.

AirTag officieel: dit moet je weten

Een groot geheim was de komst van de AirTag niet. De nieuwe tracker dook al lange tijd veelvuldig op via gelekte screenshots, testversies van iOS en geruchten. De AirTag, die in geruchten ook wel Apple Tag werd genoemd, is een klein accessoire dat je kunt bevestigen aan spullen, zoals een portemonnee of sleutelbos.

Raak je deze spullen kwijt? Dan vind je ze via je iPhone snel en makkelijk weer terug. Ideaal voor als je vaak niet meer weet waar je je spullen hebt gelaten.

Als iemand anders je verloren spullen met AirTag vindt, kan hij of zij dit op een iPhone aangeven. De persoon wordt dan doorgestuurd naar een website om de eigenaar te bellen. Op deze manier werken iPhone-gebruikers dus samen om verloren spullen terug te vinden.

Apple AirTag, de belangrijkste kenmerken:

Accessoire voor het terugvinden van spullen

Werkt samen met Zoek Mijn-app op je iPhone

Gebruikt de nieuwe Ultra Wideband-techniek voor precieze locatie van spullen

Stof- en waterdicht, kost slechts 35 euro

Zo werkt de AirTag

De AirTag werkt intensief samen met de Zoek mijn-app. Deze iPhone-/iPad-app gebruik je momenteel al om je iPhone terug te vinden, maar kun je dus via de AirTag uitbreiden met andere spullen.

Nadat je de Apple-tracker aan een object hebt bevestigd, zoals je portemonnee of sleutelbos, zenden deze een signaal uit. Je iPhone/iPad vangt dit signaal op en op het kaartje van de Zoek Mijn-app kun je vervolgens de precieze locatie achterhalen.

De AirTag is heel nauwkeurig dankzij de Ultra Wideband-techniek. Deze technologie zit bijvoorbeeld ook in de iPhone 11– en iPhone 12-telefoons. Ook is Ultra Wideband bijvoorbeeld op de Apple Watch Series 6 aanwezig. Een U1-chip is dan ook nodig om de AirTag goed te kunnen gebruiken.

De AirTag is ook stof- en waterdicht door de IP67-certificering, een feature die we ook op iPhones zien. Hierdoor is het slimme apparaatje een stuk duurzamer. Apple zegt verder dat het makkelijk is om de batterij te vervangen en gebruikers kunnen de AirTag personaliseren door een inscriptie te laten graveren.

Verder krijgen gebruikers automatisch een melding als er een onbekende AirTag in de buurt is en na een tijdje niet weg gaat. Hierdoor voorkomt Apple dat mensen ongewenst worden gevolgd.

AirTag prijs en release

De AirTag kost in Nederland 35 euro en is vanaf aanstaande vrijdag (23 april) te bestellen. De release vindt vervolgens op 30 april plaats. Het is ook mogelijk om een 4-pack te kopen, waarvoor je 119 euro betaalt.

Meer aankondigingen op Apple-event

Tijdens het Apple-event werden nog veel meer aankondigingen gedaan. Zo komt het bedrijf van Tim Cook met een nieuwe iPad Pro en iMac, maar ook de gloednieuwe AirTag.