Vorige week werd de langverwachte iPad Pro (2020) eindelijk aangekondigd. Inmiddels verschijnen de eerste internationale reviews van de nieuwe high-end tablet van Apple.



Review round-up van de iPad Pro 2020

We hebben er lang op moeten wachten, maar de iPad Pro 2020 werd vorige week eindelijk onthuld. Apple gooit het met dit exemplaar over een andere boeg: de iPad krijgt namelijk voor het eerst een toetsenbord met trackpad. Ook de iPad Pro (2018) gaat dit overigens ondersteunen.

De nieuwe iPadOS 13.4-update gaat dan ook zorgen voor uitgebreide cursor-ondersteuning, zodat je met een muis of trackpad het apparaat kan bedienen. Het bijbehorende Magic Keyboard, zoals Apple het noemt, laat nog even op zich wachten: deze wordt pas in mei verwacht. De eerste exemplaren van de iPad worden echter deze week geleverd.

Veel websites hebben nu al een testexemplaar in handen gekregen. Overal klinkt echter hetzelfde geluid: het is een geweldig werkende high-end tablet, maar hij is niet veel beter dan zijn voorganger. Daar komt misschien wel verandering in met de komst van het Magic Keyboard.

TechCrunch

De nieuwe iPad Pro lijkt ontzettend veel op zijn voorganger, vindt TechCrunch. Behalve de camera op de achterkant ziet het tablet er hetzelfde uit. Maar dat is niet erg: de iPad Pro 2018 was al een hele goede tablet voor creatieve professionals.

Een vernieuwing dat je niet aan de buitenkant ziet, is de A12Z-chip. De prestaties zijn volgens de techwebsite echter nagenoeg hetzelfde als die van de 2018-variant, die een A12X-chip heeft. Daarnaast kon de LiDAR-sensor nog niet worden getest, omdat er nog geen apps beschikbaar zijn die de functie ondersteunen.

The Verge

De iPad Pro is officieel geen computer, maar zal je computer wel kunnen vervangen, volgens The Verge. Apple heeft er lang naartoe gewerkt om ervoor te zorgen dat de iPad Pro je laptop zou kunnen vervangen, en dat is gelukt. De prijs van het tablet is dan ook minstens zo hoog als die van een nieuwe MacBook.

Toch vindt The Verge dat de iPad niet hetzelfde is als een laptop: het werkt heel anders en het uitvoeren van sommige taken werkt soms omslachtiger. De trackpad-ondersteuning zal dit dan ook makkelijker kunnen maken. Wel vindt de website het jammer dat je betaalt voor een camera met LiDAR-sensor die je misschien niet zal gebruiken.

CNN Underscored

CNN Underscored is erg positief over de nieuwe iPad Pro. De grootste verbeteringen zijn zonder twijfel de snelle A12Z-chip, camera en trackpad-ondersteuning, maar ook de accuduur is indrukwekkend. Je kan de tablet zo’n tien tot elf uur achter elkaar gebruiken voordat je ‘m aan de oplader moet leggen.

Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe intensief je de iPad Pro gebruikt, maar het feit dat een tablet ongeveer even lang meegaat als een MacBook, is al een indrukwekkend gegeven. Hierbij moet wel een kleine kanttekening worden geplaatst: de accuduur van de iPad Pro 2018 is ongeveer even lang.

CNBC

Volgens CNBC komt de iPad Pro 2020 eindelijk in de buurt van een alternatief voor je computer. Je kan er alles mee wat je met een laptop ook zou kunnen. Nu er ondersteuning is om ook een cursor te gebruiken, is er eigenlijk niks meer anders dan een laptop.

CNBC testte de tablet met een Magic Trackpad van Apple, en dat werkte prima. Tot het Magic Keyboard uitkomt in mei kan je de iPad dus ook goed gebruiken met een draadloze muis. Ook de camera werkt fantastisch en vooral de AR-functie is ontzettend handig voor grafisch ontwerpers. Toch luidt de boodschap: als je gewoon een iPad nodig hebt zonder de extra functies, is de nieuwe Pro zijn prijs waarschijnlijk niet waard.

Six Colors

Ook Six Colors is van mening dat de iPad Pro 2020 niet veel is verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Dat is in principe geen negatieve conclusie, maar een positieve ten opzichte van de iPad Pro 2018. Deze had namelijk nog niet echt een update nodig, vindt de website.

Wel is de nieuwe iPad Pro een betere koop dan de MacBook Air 2020, die tegelijk met de tablet uitkwam. Dit komt vooral door de prestaties: de iPad is namelijk sneller dan de nieuwste MacBook Air.

Marques Brownlee

De bekende YouTube en techreviewer Marques Brownlee heeft ook een exemplaar in handen gekregen. Ook hij vindt de nieuwe krachtige chip en camera een flinke verbetering ten opzichte van de voorganger van de iPad Pro 2020. Voor krachtige programma’s en games zijn de prestaties perfect. Ook vindt hij de microfoon een stuk beter werken dan de voorganger.

Ondanks dat de dubbele lens en dieptesensor sterke verbeteringen zijn, vindt ook hij de camera eigenlijk onnodig. Wel werkt het erg goed voor AR-functies, zoals de meet-app. Als je niet van plan bent de camera veel te gaan gebruiken, is het niet nodig om over te stappen naar de nieuwe iPad Pro.

iPad Pro 2020 vanaf nu te bestellen

De iPad Pro 2020 is per direct te bestellen via de online Apple Store. Voor het grootste model van 12,9 inch betaal je minimaal 1119 euro met 128GB intern geheugen. Het kleinere model van 11 inch is iets goedkoper: daarvoor betaal je 899 euro voor dezelfde hoeveelheid interne opslag. Wil je meer weten? In ons overzicht lees je alles wat je moet weten van de iPad Pro 2020.

