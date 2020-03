Heb je nu een iPad Pro uit 2018, en twijfel je of de overstap naar de nieuwe versie het waard is? In dit artikel zetten we beide tablets tegenover elkaar en leggen we uit wanneer je wel, of beter niet kunt overstappen.



iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018: de overstap waard?

De iPad Pro 2020 en iPad Pro 2018 lijken qua design behoorlijk op elkaar. Qua specificaties zijn er echter wel de nodige verschillen. In dit artikel behandelen we stap-voor-stap de overeenkomsten en verschillen tussen beide modellen.



Design, behuizing en scherm

Te beginnen met de buitenkant. Wanneer je zit te wachten op een fris ontwerp, dan kun je de nieuwe iPad Pro beter aan je voorbij laten gaan. Aan de oppervlakte is namelijk weinig veranderd. De iPad Pro 2020 verschijnt net als zijn voorganger uit 2018 in twee formaten: 11 en 12,9 inch.

Qua afmetingen en gewicht zijn de tablets zo goed als identiek, en datzelfde geldt voor de schermranden en -resoluties. De iPad Pro 2020 heeft dus ook een 120Hz-scherm met True Tone. Deze schermtechniek stemt de witbalans automatisch af op de omgeving, zodat het fijner is om naar het display te kijken.

Dubbele camera en dieptesensor

De echte verbetering van de iPad Pro 2020 vinden we aan de achterkant. Apple heeft namelijk een 10 megapixel-groothoeklens toegevoegd. Deze zoomt twee keer verder uit dan de ‘standaard’ 12 megapixel-camera. Dit is handig wanneer je landschappen of grote groepen wil vastleggen. Het gaat echter niet om dezelfde camera-opstelling als de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Vooral opmerkelijk is de toevoeging van een LiDAR-scanner, die in de camerabult op de achterkant geplaatst is. Deze dieptescanner komt goed van pas bij augmented reality-toepassingen, zoals de Meten-app. De iPad Pro 2020 kan zodoende precies bepalen hoe groot objecten zijn, of bijvoorbeeld de lengte van een persoon opmeten. Bovendien kunnen ontwikkelaars aan de slag met de mogelijkheden van de dieptemeter.

Daarnaast voegt de LiDAR-sensor een liniaal toe aan de Meten-app en zorgt hij ervoor dat portretfoto’s beter uit de verf komen, omdat de afstand beter wordt ingeschat. Verder kunnen zowel de iPad Pro uit 2018 als het nieuwe model video’s in 4K-kwaliteit opnemen. Apple geeft aan dat de microfoons van het 2020-model beter zijn, maar treedt niet in details.

Nieuwe processor is razendsnel

Het nieuwe model draait op de A12Z-processor, die Apple speciaal heeft ontworpen voor deze iPad. Het bedrijf uit Cupertino geeft aan dat deze chip een stuk sneller is dan de processor van de vorige iPad Pro. Het model uit 2018 heeft een A12X Bionic-processor. De praktijk moet uitwijzen hoeveel de nieuwe processor erop vooruit is gegaan. In ieder geval staat boven water dat beide iPads razendsnel zijn.

Verder verschijnt de iPad Pro 2020 in verschillende uitvoeringen, waarbij je kunt kiezen tussen 128/256/512GB of 1TB aan opslagcapaciteit. Dit komt grotendeels overeen met de versies van het 2018 Pro-model, alleen heeft het instapmodel hierbij 64GB in plaats van 128GB.

Over de accuduur valt nog weinig te zeggen. Apple doet hier altijd behoorlijk mysterieus over, dus het is wachten tot de eerste iPad Pro 2020-reviews online verschijnen. Het lijkt er echter op dat de accuduur grotendeels hetzelfde blijft. Wel weten we dat het nieuwe model wifi 6 ondersteunt, al heb je hier alleen wat aan met een geschikte router.

Trackpadondersteuning

Tot slot heeft Apple gelijktijdig met de iPad Pro 2020 een vernieuwde versie van het Magic Keyboard uitgebracht. Deze toetsenbordhoes beschikt over een primeur, want er is voor het eerst een trackpad aanwezig. iPadOS 13.4, dat op 24 maart uitkomt voor alle iPads die momenteel iPadOS 13 draaien, voegt zelfs speciale trackpadondersteuning toe.

Conclusie iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018

Als we alles op een rijtje zetten, heeft de iPad Pro 2020 enkele duidelijke verbeteringen ten opzichte van de iPad Pro 2018. De meest opvallende is de toevoeging van een tweede camera op de achterkant, waarmee je dubbel zo ver ‘uitzoomt’. De eveneens nieuwe LiDAR-dieptesensor zorgt daarnaast voor betere portretfoto’s en maakt de Meten-app praktischer.

Verder is de iPad Pro 2020 sneller dan zijn voorganger. Hoeveel sneller? Dat moeten de eerste reviews gaan uitwijzen. De opslagcapaciteit blijft grotendeels hetzelfde en ook qua design, scherm en behuizing is er weinig nieuws onder de zon. Het vernieuwde Magic Keyboard met trackpad kun je straks op beide versies aansluiten.

Voor de meeste mensen is het daarom niet nodig om over te stappen van de iPad Pro 2018 naar de iPad Pro 2020. De nieuwe tablet is op meerdere fronten verbeterd, maar het gaat hier niet om revoluties, maar om evoluties. De iPad Pro 2018 is nog steeds een toptablet, ontvangt nog jaren iOS-updates en kan qua specificaties nog zeker een tijd mee.

Wél overstappen

Maar, er zijn natuurlijk situaties waarin de iPad Pro 2020 wel het overstappen waard is. Ben je veel in de weer met fotografie, maar gebruik je hiervoor geen iPhone? Dan biedt de iPad Pro 2020 met zijn dubbele camera duidelijk meerwaarde. Ook de LiDAR-dieptesensor is een fraaie toevoeging, al zij het voor een beperkte doelgroep.

En ben jij beroepsmatig met je iPad Pro in de weer? Bijvoorbeeld als ontwikkelaar, grafisch professional of muzikant? Dan haal je met de iPad Pro 2020 het krachtigste model van dit moment in huis. Wel is het verstandig om de eerste reviews even af te wachten. Zodra deze zijn verschenen, weten we hoeveel krachtiger de nieuwe tablet is.

iPad Pro 2020 kopen

Ga je de iPad Pro 2020 kopen? Het 11 inch-model met 128GB intern geheugen is vanaf 899 euro verkrijgbaar. De 12,9 inch-versie met dezelfde opslagcapaciteit gaat voor 1119 euro over de toonbank. Deze fikse adviesprijzen kun je wel verlagen door je oude iPad Pro in te ruilen bij Apple. De inruilwaarde is maximaal 250 euro. De iPad Pro 2020 is vanaf nu te bestellen en wordt op 25 maart geleverd.

