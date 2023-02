‘Nieuwe iPad mini 7 komt begin 2024’ (nog even geduld)

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo verschijnt de nieuwe iPad mini 7 begin volgend jaar. Wat kunnen we verwachten?

iPad mini 7 verschijnt begin 2024

Het is inmiddels weer een tijd geleden dat de iPad mini 6 verscheen. In 2021 kreeg de kleine versie van de iPad een flinke upgrade: de iPad mini werd voorzien van de A15 Bionic-chip en de homeknop verdween. De kleine iPad heeft bovendien een usb-c-aansluiting, waardoor de tablet voorlopig wel mee kan.

Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft nu in een reeks tweets voorspeld dat Apple werkt aan een nieuwe generatie iPad mini. De iPad mini 7 kunnen we volgens Kuo begin 2024 verwachten en krijgt naar verluidt een nieuwe processor. Wij zetten de geruchten voor je onder elkaar.

Anjie Technology will be the new beneficiary of the all-new design foldable iPad. There may be no new iPad releases in the next 9-12 months as the iPad mini refresh is more likely to begin mass production in 1Q24. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023

Nieuwe kleine iPad krijgt geen grote update

We hoeven volgens Kuo geen grote veranderingen te verwachten bij de nieuwe iPad mini, want het gaat vooral om technische updates. De iPad mini 7 krijgt een nieuwe processor, dat de grootste verandering zal zijn. De zesde generatie iPad mini is al krachtig, maar de iPad mini 7 wordt dus nóg krachtiger en sneller.

Het design van de iPad mini is in 2021 volledig op de schop genomen, dus het is niet waarschijnlijk dat daar veel aan gaat veranderen in 2024. De iPad mini 6 heeft een 8.3-inch display en dat blijft naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde bij de iPad mini 7. Mogelijk krijgt de zevende generatie iPad mini wel Face ID, de iPad mini 6 heeft namelijk enkel nog Touch ID.

iPad mini krijgt nieuw scherm

Kuo voorspelt dat het scherm van de iPad mini 7 wel een upgrade krijgt. De afmetingen blijven onveranderd, maar de iPad mini wordt voorzien van ProMotion technologie. Dit is Apples marketingterm voor een 120Hz-verversingssnelheid. De technologie zorgt ervoor dat beelden twee keer zo vloeiend ogen als op de reguliere 60Hz-schermen, die we kennen van de iPad mini 6.

Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren valt nog te bezien, want dan zou de iPad een heel ander (en duurder) scherm moeten krijgen. De iPad mini 6 heeft een lcd-scherm, dat niet compatibel is met hoge verversingssnelheden. Het is dus onmogelijk om een iPad mini (in zijn huidige vorm) uit te brengen met een ProMotion-scherm. Apple moet hiervoor een geheel andere, veel duurdere schermtechnologie gebruiken – zoals oled, mini-led of een prijziger lcd-scherm.

Ross Young, expert op het gebied van displays, noemde het eerder onwaarschijnlijk dat de iPad mini 7 ProMotion technologie ondersteunt. Hij bevestigde wél dat Apple werkt aan een nieuwe generatie iPad mini.

