iPad mini 6 videoreview: zo goed is Apples kleinste tablet

De iPad mini 6 is de kleinste tablet die Apple ooit heeft gemaakt. Of het formaat een nadeel is of juist een voordeel? Dat zie je in onze iPad mini 6 videoreview.

iPhoned-redacteur Piet Jan heeft de nieuwe iPad mini de afgelopen weken uitgebreid getest en deelt zijn bevindingen in deze video. Volgens hem is het de beste tablet voor ‘erbij’, als je al een grotere tablet hebt of gewoon een aanvulling op je compacte MacBook wil. Tegelijkertijd is het scherm voor sommige taken bijna te klein.

Dat merk je vooral bij creatieve apps zoals iMovie en Procreate. Bij eerstgenoemde zijn de kaders best klein en moet je behoorlijk veel scrollen, bij laatstgenoemde verlang je naar iets meer schermoppervlak voor het tekenen.

Lijkt je zo’n iPad mini 2021 wel wat? Je krijgt dan als het ware een kleinere iPad Air, want daar lijkt de mini qua design enorm op. Wil je meer weten over de iPad mini 6? Lees dan vooral onze uitgebreide iPad mini 6 review.

Qua formaat lijkt de iPad mini 6 al bijna in de buurt van de iPhone 13 Pro Max. Daar hebben we ook al een uitgebreide videoreview van op het YouTube-kanaal van iPhone. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.

