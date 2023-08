Kaarten wordt veel beter in iOS 17 – dit zijn de nieuwe functies

In iOS 17 krijgt Kaarten er een aantal features bij, waaronder één van de meestgevraagde functies voor de app. Dit verandert er!

Kaarten in iOS 17

Volgende maand komt iOS 17 naar je iPhone, waarmee je telefoon er weer handige functies bij krijgt. In iOS 17 zien een aantal apps van Apple er iets anders uit, zo veranderen de Telefoon- en Berichten-app in de nieuwe iOS-versie. Ook Kaarten wordt uitgebreid in iOS 17, waarmee de app weer een stuk beter wordt. Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar!

1. Offline kaarten downloaden in iOS 17

De grootste verandering van Kaarten in iOS 17 is het downloaden van offline plattegronden. Google Maps had deze functie al, maar bij Apple’s Kaarten ontbrak die nog. Daar komt met iOS 17 verandering in, want je kunt de app dan eindelijk ook zonder internet gebruiken. Met de functie download je een deel van de kaart, waardoor je geen mobiele data meer nodig hebt voor het laden van de route.

Het downloaden van kaarten in iOS 17 komt vooral van pas als je naar een gebied gaat in het buitenland waar je slecht (of helemaal geen) mobiel bereik hebt. Voorheen laadde de kaart dan na een tijd niet meer, maar met iOS 17 staat de plattegrond dus gewoon op je iPhone. Enorm handig én het bespaart data, want het laden van Kaarten vraagt stiekem best veel van je mobiele abonnement.

2. Routebeschrijving is verplaatst

Wanneer je een bestemming hebt ingevoerd in Kaarten en de route start, verschijnt de routebeschrijving in iOS 16 onderin het beeldscherm. Bij iOS 17 is dit verplaatst, want de aanwijzingen voor je route staan dan juist boven de plattegrond. Als je daarop tikt krijg je een overzicht van de routebeschrijving. Je hoeft dus niet meer het menu met de route-opties te openen in iOS 17.

3. Laadpalen voor elektrische auto’s toegevoegd aan Kaarten

Heb je een elektrische auto? Dan hebben we goed nieuws, want vanaf iOS 17 zijn laadpalen voor elektrische auto’s terug te vinden in Kaarten. Deze vind je terug onder ‘Tankstations’ in de app. Je kunt dan zelf bepalen van welke tankstations je de laadpalen ziet en binnen welke afstand deze zich bevinden. Zo weet je direct welke tankstations een laadpaal hebben en hoe lang je nog moet rijden!

4. Stemvolume aanpassen in Kaarten

Vanaf iOS 17 is het bovendien mogelijk om het stemvolume, waarmee de routebeschrijving wordt uitgesproken, aan te passen in Kaarten. Bij de route-opties is ‘Stemvolume’ toegevoegd, je hebt dan de keuze uit zachter, normaal en harder. Zo kun je eindelijk het gewenste volume selecteren, zodat je tijdens je reis de juiste balans hebt tussen je muziek en de routebeschrijving.

Meer weten over iOS 17?

Kaarten heeft er in iOS 17 met offline plattegronden dus een veelgevraagde functie bijgekregen. Dit was één van de weinige functies die Google Maps wel had, maar Apple Kaarten nog niet. Met offline kaarten wordt Google Maps bijna overbodig, al is het nog steeds wachten tot de fietsroutes in Kaarten ook beschikbaar komen in Nederland.

Vanaf iOS 17 is Kaarten dus weer wat uitgebreider. Wil je meer weten over de nieuwste versie van het besturingssysteem? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15, lees hier welke dat zijn!