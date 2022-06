Apple kondigt iOS 16 officieel aan: hier lees je alles over de update

Apple heeft iOS 16 officieel aangekondigd tijdens zijn WWDC-keynote op maandag 6 juni. De iPhone-software krijgt er weer een hoop nieuwe functies bij. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over iOS 16.

iOS 16 officieel: deze functies komen binnenkort naar je iPhone

Tim Cook kondigde het langverwachte iOS 16 officieel aan tijdens Apples WWDC-keynote op maandag 6 juni. Net als eerdere grote updates voor de iPhone bevat ook iOS 16 weer tientallen vernieuwingen, zowel groot als klein. In dit artikel vind je de belangrijkste nieuwe iOS 16-features op een rijtje.

1. Nieuw vergrendelscherm

iOS 16 krijgt een nieuw vergrendelscherm met een opgefrist ontwerp, dat volledig aanpasbaar is. Zo kun je de kleuren van de klok aanpassen en heeft het geheel een stuk meer diepte. Ook de lettertypes zijn aanpasbaar. Je kunt daarnaast widgets toevoegen, zoals een kalender. Ook kun je bijvoorbeeld je activiteitsringen direct op je vergrendelscherm zien – mits je een Apple Watch gebruikt.

Met de nieuwe Wallpaper Gallery heb je beter overzicht over je achtergronden. Dat is belangrijk, want er zijn allerlei nieuwe achtergronden beschikbaar in iOS 16. Hieronder vallen nieuwe bewegende wallpapers, die vloeiend overgaan in je thuisscherm. Denk aan bliksemschichten en een roterende aardbol. Ook notificaties zien er voortaan anders uit. Deze bevinden zich nu aan de onderkant van het scherm.

2. Focus Modus

Focus Modus is uitgebreid, mede op het vergrendelscherm en binnen Safari. Zo kun je er straks voor kiezen welke tabbladen je wil zien in verschillende Focus Modi – en welke juist niet. Ook andere apps kunnen voortaan gebruik maken van Focus Modus. Je kunt in iOS 16 meerdere vergrendelschermen opslaan, die bijvoorbeeld bij de werk- of slaap-modus horen.

3. Berichten

In de Berichten-app kun je binnenkort verzonden berichten verwijderen en achteraf aanpassen. Ook komt SharePlay naar de Berichten-app. Je hoeft dus niet langer een FaceTime-gesprek te starten om de functie te gebruiken. Betere stemherkenning zorgt ervoor dat je in iOS 16 makkelijker spraakgestuurd kunt typen. Zo beschikt de verbeterde stemherkenning over emoji-dictatie en automatische punctuatie.

4. Wallet-app

Apple wil je portemonnee graag vervangen met de Wallet-app. Binnenkort kun je digitale sleutels makkelijk delen via berichten-apps, waaronder bijvoorbeeld WhatsApp. Apple Pay wordt daarnaast uitgebreid, met Apple Pay Later. Met deze functie kun je in vier termijnen betalen.

5. Maps-app

De nieuwe Maps-app komt in iOS 16 naar Nederland en tien andere landen. Met de geüpdatete app kunnen gebruikers routes met meerdere tussenstops inplannen. Daarnaast komen allerlei Maps-features, zoals gedetailleerdere kaarten, naar meerdere apps – mits ontwikkelaars hiermee aan de haal gaan.

6. Family Sharing

Apple maakt het makkelijker om je apparaat met je familie te delen. Ook krijgen gebruikers meer controle over de apps en content waar kinderen toegang tot krijgen. Met de nieuwe gedeelde iCloud-fotogallerij kunnen jij en je familie of vrienden automatisch foto’s met elkaar delen.

7. Safety Check

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen met Safety Check andermans toegang tot allerlei functies beperken. Zo kunnen agressievelingen bijvoorbeeld niet langer de locatie van hun partners zien via de Zoek Mijn-app. Op die manier is het voor de slachtoffers makkelijker om in veiligheid te komen.

8. Smart Home

Apple brengt grote updates voor Smart Home naar iOS 16. Dankzij Matter-ondersteuning wordt het een stuk makkelijker om allerlei verschillende accessoires in te stellen in de Home-app. De app werkt veel overzichtelijker dankzij zijn nieuwe ontwerp. Hierdoor zie je alle accessoires in één oogopslag. Er zijn verschillende categorieën, onderverdeeld in kamers. Denk aan je slaapkamer, woonkamer en keuken.

9. CarPlay

CarPlay krijgt een enorme visuele upgrade. Huidige auto’s komen met schermen die allemaal verschillende groottes en beeldverhoudingen hebben. Hierop past CarPlay zich voortaan aan. Volgens Apple ziet CarPlay er op ieder scherm uit “alsof het er specifiek voor gemaakt is”. Veel over het nieuwe CarPlay maakte de fabrikant nog niet bekend – maar volgens Apple horen we binnenkort meer. De eerste auto’s met het nieuwe CarPlay verschijnen in 2023.

Meer over iOS 16 lees je op iPhoned

Apple brengt de eerste ontwikkelaarsbèta van iOS 16 volgende week uit. Volgende maand volgt er een publieke bèta. De update rolt officieel uit in het najaar, dus we moeten nog even geduld hebben.