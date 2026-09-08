Opgelet als je iCloud gebruikt: deze nepmail over Apple gaat nu véél rond

Gebruik je iCloud voor je foto’s, video’s en back-ups, let dan goed op, want er gaat momenteel een nepmail rond die van Apple lijkt te komen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze nepmail over iCloud gaat nu véél rond

De kans dat je de nepmail over iCloud die van Apple lijkt te komen al een keer hebt gezien. Trap er niet in, want het is niets anders dan een phishingmail. Er staat bijvoorbeeld in dat jouw opslagruimte bijna vol is. De oplossing die wordt aangeboden lijkt aantrekkelijk: Apple zou tijdelijk 50 GB extra opslagruimte geven. Daarvoor moet je via een link in de mail wel je gegevens invullen.

Er wordt bovendien druk gezet door te zeggen dat de aanbieding alleen maar vandaag en morgen geldig is. Dat moet ervoor zorgen dat je snel handelt zonder goed te controleren of de mail echt van Apple afkomstig is. Een nepmail over iCloud kan zowel in het Nederlands als in het Engels verschijnen.

Betaalgegevens verlopen

Een andere variant gebruikt een nog dreigender boodschap. Daarin staat dat je betaalmethode is verlopen en dat je foto’s en video’s mogelijk worden verwijderd als je niet snel je betaalgegevens bijwerkt. De link in de mail leidt echter niet naar Apple, maar naar een valse website die bedoeld is om je gegevens buit te maken.

Zo herken je de nepmail over iCloud

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de berichten nep zijn. Zo komen de mails van verdachte afzenders die niets met Apple te maken hebben. Afzenders zijn bijvoorbeeld ‘mhglshx.111-178164@rczydzyy.clarin.visioncenter.web.id’ of ‘12865-1119@GKVHLVUXYKMVTB.com’. Ook klopt het iCloud-logo in de berichten niet altijd. In een van de voorbeelden staat bijvoorbeeld ‘Cloud’ met een geregistreerd handelsmerk, terwijl het officiële logo natuurlijk ‘iCloud’ vermeldt.

Krijg je zo’n mail binnen? Klik dan niet op de link en vul nergens je Apple-accountgegevens in. Wil je controleren hoeveel iCloud-opslag je nog hebt, doe dat dan rechtstreeks via de instellingen van je iPhone, iPad of Mac. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Fraudehelpdesk.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je toch gegevens ingevuld? Verander dan direct het wachtwoord van je Apple-account. Heb je bank- of creditcardgegevens gedeeld, neem dan meteen contact op met je bank of creditcardmaatschappij. Het is daarnaast verstandig om tweestapsverificatie in te schakelen en een virusscan uit te voeren. Wil je altijd op de hoogte blijven van dit soort nepmails? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!