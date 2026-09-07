ChatGPT heeft een grote update: deze verbeteringen merk je direct

Maurice Snijders
Maurice Snijders
7 september 2026, 14:40
2 min leestijd
ChatGPT heeft een grote update: deze verbeteringen merk je direct

ChatGPT heeft veel verbeteringen: met GPT-6 Astra wordt de chatbot niet alleen slimmer, maar ook een stuk beter in het uitvoeren van taken.

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Deze verbeteringen heeft ChatGPT

OpenAI noemt GPT-6 Astra zijn meest intelligente model tot nu toe. De grootste veranderingen zitten volgens het bedrijf in complexe opdrachten, onderzoek, programmeren en het gebruik van computers.

Het betekent in de praktijk dat ChatGPT steeds meer doet dan alleen antwoord geven op een vraag. Astra kan bijvoorbeeld meerdere stappen achter elkaar uitvoeren en uiteindelijk een compleet document, spreadsheet of presentatie opleveren. Daarbij kan het model zich aanpassen wanneer je tijdens een opdracht nieuwe eisen toevoegt.

chatgpt verbeteringen

Volledige workflow

GPT-6 Astra kan je computer gebruiken om taken uit te voeren, terwijl jij ondertussen gewoon verder werkt. Denk bijvoorbeeld aan het openen van websites, informatie verzamelen en vervolgens de resultaten verwerken in een document. Volgens OpenAI is Astra daarbij bijna twee keer zo snel als eerdere modellen. In plaats van tientallen losse opdrachten uitvoeren, kan de chatbot een volledige workflow afwerken.

Ook voor programmeurs zijn er verbeteringen in ChatGPT. OpenAI noemt Astra zijn beste model voor softwareontwikkeling tot nu toe. Deze verbeteringen zijn vooral merkbaar bij grote en ingewikkelde projecten. Zo kan er informatie uit eerdere contextvensters worden teruggevonden, waardoor belangrijke informatie tijdens lange programmeersessies minder snel verloren gaat.

chatgpt verbeteringen

Nog niet voor iedereen

GPT-6 Astra wordt sinds 3 september uitgerold. De beschikbaarheid begon bij een beperkte groep organisaties, waarna Plus-, Pro-, Business- en Enterprise-gebruikers toegang krijgen. Inmiddels is Astra ook voor Plus-abonnees beschikbaar.

OpenAI rolt de update bewust geleidelijk uit. GPT-6 Astra heeft namelijk ook aanzienlijk sterkere mogelijkheden op het gebied van cybersecurity – volgens OpenAI bereikt dit model als eerste het zogeheten Critical-niveau. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we voortaan automatisch op de hoogte!

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Bronnen afbeeldingen: x, openai
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