Onderzoek: dit is het beste infotainment-systeem in auto’s

Nieuw onderzoek laat zien dat een infotainment-systeem over het algemeen niet al te best scoort. Maar er is ook goed nieuws!

Dit is het beste infotainment-systeem

Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd door J.D. Power en laat op de eerste plaats zien dat 2024 over het algemeen een heel sterk jaar was voor tevredenheid onder nieuwe autobezitters. Dit is best een flinke verandering ten opzichte van de dalingen in tevredenheid die we de afgelopen twee jaar hebben gezien. Het infotainment-systeem blijkt echter nog altijd één van de belangrijkste pijnpunten te zijn.

Het rapport van het onderzoek zegt onder meer het volgende:

One area that continues to put a damper on excitement across all vehicle fuel types is infotainment—one of the 10 factors on which the study is based. Despite satisfaction improving 5 points this year to 823, infotainment remains one of the lowest-scoring categories industry wide. While satisfaction with in-vehicle infotainment systems averages 805, it is higher among owners who use Android Auto (832) or Apple CarPlay (840). This shows that customers prefer to have the simplistic usability of their phone extended into their vehicle more so than what manufacturers are providing.

Vrij vertaald staat er het volgende:

Iets wat het enthousiasme bij voertuigen met alle soorten brandstof maar blijft temperen, is het infotainment-systeem – een van de 10 factoren waarop het onderzoek is gebaseerd. Ondanks het feit dat de tevredenheid dit jaar met 5 punten is gestegen naar 823, blijft infotainment een van de laagst scorende categorieën in de hele sector. De tevredenheid over het infotainment-systeem in voertuigen is gemiddeld 805. Onder eigenaren die Android Auto gebruiken is die 832 en onder Apple CarPlay-gebruikers 840. Dit toont aan dat klanten liever een vereenvoudigde versie van hun telefoon in de auto willen gebruiken dan wat fabrikanten momenteel bieden.

CarPlay staat aan kop

Het feit dat Apple CarPlay de hoogste klanttevredenheid heeft, is in principe niets nieuws. Het is desondanks opmerkelijk. Er is namelijk al een tijdje een trend gaande van afnemende CarPlay-integratie in nieuwe auto’s.

Zo besloot GM vorig jaar om volledig zijn eigen weg te gaan met een eigen infotainment-systeem. Rivian gaf onlangs aan CarPlay nooit te zullen ondersteunen. En Tesla is al jarenlang ook nog geen stap dichter bij een integratie van CarPlay gekomen.

We wachten natuurlijk met smart op de komst van de volgende generatie CarPlay, die volgens Apple dit jaar nog zal worden uitgerold. Deze nieuwe CarPlay zal beter geïntegreerd zijn in meerdere schermen in een auto, een ingebouwde FM-radio-app en klimaatregeling bieden, en nog veel meer. Het zal ook in hoge mate aanpasbaar zijn, zodat autofabrikanten het ontwerp van het systeem kunnen aanpassen aan hun voertuigen.

Toch voorspelt de genoemde trend van afnemende CarPlay-integratie in nieuwe auto’s niet veel goeds voor Apple. Maar de feedback van bijna 100.000 nieuwe autobezitters in de Verenigde Staten laat er geen twijfel over bestaan: gebruikers willen systemen die naadloos samenwerken met hun smartphone. En dan het liefst systemen die net zo werken als hun eigen iPhone.