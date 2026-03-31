Opgelet: iPhones die deze melding krijgen móéten direct updaten

Heb jij je iPhone nog niet bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie? Let dan goed op, want Apple verstuurt nu een waarschuwing naar alle iPhones die direct moeten updaten.

Opgelet als je nog een oudere iPhone hebt liggen, want Apple heeft een reeks belangrijke software-updates uitgebracht. Deze nieuwe softwareversies zijn in maart verschenen en lossen grote beveiligingsproblemen op. De software van de iPhone is door deze problemen kwetsbaar voor gevaarlijke malware. Deze malware wordt verspreid door hackers om toegang te krijgen tot gevoelige informatie op je iPhone.

Het is al langer bekend dat de software op de iPhone kwetsbaar is voor malware. De kans is daarom groot dat er inmiddels misbruik is gemaakt van deze kwetsbaarheden, want veel iPhones hebben te maken met het beveiligingsprobleem. In totaal lopen ruim 220 miljoen iPhones gevaar als ze niet updaten naar de nieuwste softwareversie. Gebruikers met deze toestellen ontvangen nu een waarschuwing, waarin Apple benadrukt dat het belangrijk is om de iPhone direct te updaten.

Zo blijf je veilig

Heb jij een oudere iPhone in gebruik en heb je een soortgelijke melding ontvangen? In dat geval is het belangrijk om je iPhone zo snel mogelijk te updaten, want de software is kwetsbaar voor malware van gevaarlijke websites. Het gaat om iPhones die op iOS 17 en eerder draaien. Criminelen kunnen misbruik maken van softwarefouten in iOS 13 tot en met iOS 17.2.1. Dat doen ze met programma’s die bekend zijn onder de namen ‘Coruna’ en ‘DarkSword’.

Klik je op een verkeerde link bij een onbekende website? Dan kunnen deze programma’s ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens van je iPhone gestolen worden. Zorg er daarom voor dat je bijwerkt naar de nieuwste softwareversies, zodat je zeker weet dat je iPhone beschermd is tegen deze gevaarlijke programma’s. Er staan meerdere updates klaar, die de softwarefouten bij alle iPhones weer oplossen. Dit zijn de softwareversies:

iOS 18.7.7

iOS 16.7.15

iOS 15.8.7

Het is dus tijd om te updaten als je nog een iPhone hebt die niet op iOS 26 draait. Voor nieuwere iPhones is iOS 26.4 inmiddels beschikbaar, waarin Apple belangrijke softwarefouten verhelpt. Eerdere toestellen zonder ondersteuning voor iOS 26 moeten iOS 15.8.7, iOS 16.7.15 of iOS 18.7.7 installeren. Draait jouw iPhone niet op iOS 26? Controleer dan of er een update klaar staat op je iPhone, want die softwareversie is enorm belangrijk voor de beveiliging van het apparaat.

Je vindt nieuwe softwareversies onder 'Instellingen > Algemeen > Software-update'. Verschijnt daar één van de drie bovenstaande updates? Het is dan aan te raden om deze direct te installeren, zodat je iPhone weer goed beveiligd is. Voor de iPad zijn soortgelijke updates uitgebracht, dat zijn iPadOS 15.8.7, iPadOS 16.7.15 en iPadOS 18.7.7.