Helaas: deze 2 handige Apple Kaarten-functies ontbreken in Europa

Apple rolt momenteel een handige nieuwe functie uit voor Apple Kaarten, alleen komt die net als een andere helaas niet beschikbaar in Europa.

Deze 2 Apple Kaarten-functies ontbreken in Europa

De functie die Apple momenteel uitrolt maar jammer genoeg niet in Europa, heet Suggested Places (Voorgestelde locaties). Apple kondigde de nieuwe functie aan samen met het bericht dat er vanaf deze zomer officieel advertenties in Apple Kaarten verschijnen. In het persbericht verklaarde Apple het volgende:

“Beginning this summer in the U.S. and Canada, businesses will have a new way to be discovered by using Apple Business to create ads on Maps. Ads on Maps will appear when users search in Maps, and can appear at the top of a user’s search results based on relevance, as well as at the top of a new Suggested Places experience in Maps, which will display recommendations based on what’s trending nearby, the user’s recent searches, and more. Ads will be clearly marked to ensure transparency for Maps users.”

(“Vanaf deze zomer krijgen bedrijven in de VS en Canada een nieuwe manier om ontdekt te worden door met Apple Business advertenties te maken. Advertenties op Apple Kaarten verschijnen in de zoekresultaten op basis van relevantie en bovenaan de nieuwe functie ‘Voorgestelde locaties’, die aanbevelingen toont op basis van wat er in de buurt trending is en onder meer de recente zoekopdrachten van de gebruiker. Advertenties worden duidelijk gemarkeerd om transparantie te waarborgen.”)

Als we het advertentiegedeelte van het nieuws even buiten beschouwing laten, lijkt ‘Voorgestelde locaties’ een functie te zijn die het gemakkelijker maakt om nieuwe plekken te vinden in Apple Kaarten. Apple heeft echter geen verdere informatie gegeven over de werkwijze achter deze functie. Bovendien komt de Apple Kaarten-functie vooralsnog ook niet naar Europa.

Bezochte plaatsen

Een andere functie die in Europa ontbreekt en al in de eerste versie van iOS 26 verscheen in Apple Kaarten, is ‘Bezochte plaatsen’. Met ‘Bezochte plaatsen’ kun je bijhouden waar je bent geweest. Met deze optie kun je eerder bezochte locaties terugvinden, zoals restaurants op een recente reis. Je kunt ze ook ordenen in gidsen of delen met anderen. ‘Bezochte plaatsen’ zijn end-to-end versleuteld, kunnen niet door Apple worden gelezen en verschijnen op al je gesynchroniseerde apparaten.

In Europa moeten we het voorlopig dus doen zonder 'Voorgestelde locaties' en 'Bezochte plaatsen' in Apple Kaarten. We verwachten wel dat beide functies op termijn alsnog naar Europa komen. Wanneer blijft voorlopig echter afwachten.