Nieuwe Apple Watch komt eraan (maar mist één belangrijke upgrade)

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de Apple Watch, maar die moet het helaas zonder een grote upgrade doen. Dit weten we al.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 12

Er komt in 2026 weer een nieuwe generatie van de Apple Watch! Het is de verwachting dat Apple in september de Apple Watch Series 12 presenteert. Er is nog weinig bekend over de nieuwe generatie van de smartwatch, waardoor er dit jaar vermoedelijk geen grote veranderingen naar de Apple Watch komen. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman bevestigt dat nu, want hij verwacht geen upgrade bij het ontwerp van de Apple Watch Series 12.

Er zijn de afgelopen jaren veel geruchten opgedoken over een nieuw design bij de Apple Watch. Het was lange tijd de verwachting dat de Apple Watch Series 10 een compleet nieuw ontwerp zou krijgen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval, al heeft Apple de behuizing van de Apple Watch Series 10 wel dunner gemaakt. De Apple Watch Series 11 nam dit design over, de kans is groot dat de Apple Watch Series 12 hetzelfde ontwerp krijgt. Een grote upgrade blijft dus ook in 2026 uit bij de Apple Watch.

Apple Watch Series 10.

Goed én slecht nieuws

De Apple Watch Series 12 krijgt geen aangepast ontwerp, dat zowel goed als slecht nieuws betekent. Veel gebruikers wachten al jaren op een nieuw design, maar die upgrade laat nog even op zich wachten bij de Apple Watch. Het voordeel is dat je geen nieuwe horlogebandjes moet kopen voor de Apple Watch Series 12. Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe behuizing voor de Apple Watch, die werkt met magnetische horlogebandjes.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze bandjes hebben een magnetische aansluiting, terwijl je de huidige horlogebandjes nog in de behuizing van de Apple Watch schuift. De oude Apple Watch-bandjes werken vermoedelijk niet met het magnetische systeem, waardoor al je horlogebandjes onbruikbaar worden. Bij de Apple Watch Series 12 hoef je daar nog geen zorgen om te hebben, want Apple voert geen upgrade door bij het ontwerp van de smartwatch.

Nieuwe chip

Apple is naar verluidt van plan om het ontwerp van de Apple Watch pas over twee jaar aan te passen. Vind je dat de Apple Watch toe is aan een nieuw design? Dan moet je nog even geduld hebben, die upgrade zien we vermoedelijk pas bij de Apple Watch Series 14 of later. Toch voert Apple bij de Apple Watch Series 12 een belangrijke verandering door, want de smartwatch draait volgens geruchten op de nieuwe S11- of S12-chip.

Bij de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Series 11 koos Apple voor dezelfde S10-chip. Deze processor wordt in 2026 hoogstwaarschijnlijk vervangen door de nieuwe S11- of S12-chip. Welke functies nog meer naar de Apple Watch Series 12 komen blijft afwachten, pas in september weten we welke upgrades Apple nog meer doorvoert.