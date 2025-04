Koopadvies: dit is de beste Apple Watch voor dames

Ben je op zoek naar de beste Apple Watch voor dames? Wij vertellen je precies waar je op moet letten bij de aanschaf!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Koopadvies: de beste Apple Watch voor dames

De beste Apple Watch voor dames is op dit moment de Apple Watch Series 10 (42 mm). Je hebt dan de nieuwste smartwatch van Apple met alle recente functies. Dit is dit de kleine versie van de Apple Watch, want de normale versie valt vaak net wat te groot om een damespols. De Apple Watch Series 10 kost op dit moment € 407,95. Bekijk alle overige prijzen in ons Apple Watch Series 10-prijsoverzicht.

Wil je wat minder uitgeven? Dan is de Apple Watch SE 2 (2024) een goed alternatief. Deze Apple Watch heeft niet alle functies van de nieuwste generatie, maar de belangrijkste zaken zitten erop. De Apple Watch SE 2 is op dit moment te koop voor € 216,95. Kies dan ook voor de kleinere versie van 40 millimeter. Bekijk de overige prijzen in ons Apple Watch SE 2-prijsoverzicht.

Wil je de allerbeste Apple Watch? En maakt het je niet uit dat je smartwatch wat groter is? Dan is de Apple Watch Ultra (2) een goede optie. Deze smartwatch heeft de meeste functies en een van de grootste schermen (het scherm van de 46 mm Apple Watch Series 10 is net een tikje groter nog). De Apple Watch Ultra 2 kost op dit moment € 700,95. Bekijk alle prijzen in ons Apple Watch Ultra 2-prijsoverzicht.

Apple Watch kopen: waar moet je op letten?

Wanneer je een iPhone hebt en je bent op zoek naar een smartwatch, dan is een Apple Watch de beste keuze. Maar welke Apple Watch is de beste voor vrouwen? Het is belangrijk om een Apple Watch te kiezen die bij je behoeften past. Ook moet de Apple Watch natuurlijk fijn om de pols zitten.

Wij vertellen je hieronder precies waar je rekening mee moet houden bij het kopen van een Apple Watch!

Welk Apple Watch-model past bij jouw: kies de juiste maat

De Apple Watch is er in verschillende maten. Vrouwen kiezen meestal vaker voor de kleinere variant, omdat deze doorgaans comfortabeler draagt en beter aansluit bij een smallere pols.

Tegenwoordig heb je de keuze uit afmetingen tussen de 40 mm en 49 mm. Afhankelijk van de Apple Watch die je kiest heb je de keuze uit twee groottes. De nieuwste Apple Watch Series 10 is beschikbaar in 42 mm en 46 mm. Vind je die 42 mm nog te groot? Dan is de Apple Watch SE 2 een goede optie. Die is er namelijk vanaf 40 mm.

De Apple Watch Ultra (2) heeft de meeste functies van alle Apple Watches, maar er kleeft een nadeel aan. Deze smartwatch is maar in één maat beschikbaar: 49 mm. Dat betekent dat dit Apple-horloge dus ook erg groot is. Bovendien is de behuizing vrij dik, waardoor je een behoorlijk apparaat om je pols draagt.

Check de verschillende functies

De Apple Watch is veel meer dan een klokje. Hij houdt je gezondheid in de gaten, helpt je fit te blijven en zorgt ervoor dat je niets belangrijks mist. Speciaal voor vrouwen heeft de Apple Watch ook een aantal functies, zoals het bijhouden van je cyclus. Let wel op: ovulatieschattingen zijn alleen beschikbaar met de Apple Watch Series 8 of nieuwer en de Apple Watch Ultra-modellen.

Daarnaast kan de Apple Watch verschillende work-outs bijhouden. Dat zijn niet alleen de bekende sporten zoals hardlopen, tennis of zwemmen. Op de Apple Watch zitten ook specifieke work-outs die populair zijn bij dames, zoals yoga of pilates. Vrijwel alle recente versie van de Apple Watch hebben deze opties.

Cellular (of niet): zo kun je ook zonder iPhone bellen en appen

Ook het gemak van connectiviteit is iets om rekening mee te houden. Met functies zoals het ontvangen en beantwoorden van berichtjes, telefoontjes en notificaties direct vanaf je pols, blijf je altijd verbonden zonder dat je voortdurend je telefoon hoeft te pakken. Dit is ideaal tijdens drukke werkdagen, of wanneer je onderweg bent.

Wil je de Apple Watch ook vooral zónder iPhone gebruiken? Dan moet je voor de Cellular-versie van de smartwatch gaan. Je kunt dan bijvoorbeeld met je Apple Watch bellen, ook zonder je iPhone. Vaak zijn deze versies van de Apple Watch iets duurder dan de reguliere versie. Goed om te weten: elke Apple Watch Ultra is standaard voorzien van Cellular.

Het oog wilt ook wat: bandjes in alle soorten en kleuren

​Je krijgt bij elke Apple Watch standaard een bandje erbij. Vaak zijn er dan maar een paar kleuren waar je uit kunt kiezen. Maar Apple heeft een heel breed scala aan bandjes in alle soorten, maten en kleuren te koop. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste soorten bandjes voor de Apple Watch.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Sportbandje: gemaakt van hoogwaardig fluorelastomeer, waardoor het duurzaam en stevig is. Het gladde, dichte materiaal voelt prettig aan op de huid en is voorzien van een pinsluiting.

2. Geweven sportbandje: gemaakt van een zachte, ademende en lichtgewicht nylonweefsel. Het klittenband zorgt voor een snelle en gemakkelijke aanpassing.

3. Solobandje: een rekbaar bandje zonder sluiting of gesp, gemaakt van siliconenrubber, waardoor het eenvoudig om en af te doen is.

4. Gevlochten solobandje: gemaakt van gerecycled garen verweven met siliconen draden, wat resulteert in een textuur die zowel comfortabel als zweetbestendig is.

6. Roestvrijstalen bandjes: duurzame en elegante bandjes, zoals de Milanese Loop, geweven uit roestvrijstalen draden voor een flexibele pasvorm, of de schakelarmband met een klassieke uitstraling.

Handig om te weten: de Apple Watch-bandjes zijn ontworpen om compatibel te zijn met meerdere kastformaten. Bandjes voor de kleinere kasten (38 mm, 40 mm, 41 mm) zijn onderling uitwisselbaar. Daarnaast passen de bandjes voor de grotere kasten (42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm) ook op elkaar.

Voor een nauwkeurige pasvorm, vooral bij de Solo- en Gevlochten solobandjes, is het belangrijk je polsomtrek correct op te meten. Apple biedt hiervoor een maattooltje aan.

Ook belangrijk: batterijduur met één acculading

Een ander belangrijk onderdeel is de batterijduur van de Apple Watch. Je moet natuurlijk wel op zijn minst de hele dag met één acculading kunnen doen. Volgens Apple kun je met de Apple Watch Series 10 zo’n 18 uur bij normaal gebruik doen. Dit kan oplopen tot 36 uur in de energie­besparingsmodus. Ook de Apple Watch SE 2 kan zo’n 18 uur met een acculading doen. Bij oudere Apple Watches is de batterijduur ongeveer hetzelfde of net ietsjes minder.

Wil je een langere batterijduur? Dan zit er niets anders op dan de energiebesparingsmodus aan te zetten. Je Apple Watch zet dan een aantal van de functies uit. Een andere optie is om een Apple Watch Ultra te kopen. Daarmee kun je volgens Apple 36 uur mee vooruit, en in de energie­besparings­modus tot wel 72 uur.

Conclusie Apple Watch voor dames: dit is ons advies

Er zijn natuurlijk veel verschillende Apple Watch-modellen. Maar wanneer je nu er een wil kopen kun je het beste een van de recente modellen nemen. Ouder dan een Apple Watch Series 8 kun je tegenwoordig maar beter niet meer kopen. Denk eraan: hoe nieuwer de Apple Watch, hoe langer je updates van Apple krijgt.

De kleine versie van de Apple Watch is dan de beste keuze voor dames. Hier zit nog een extra voordeel aan, want deze versie is goedkoper dan de grotere versie. Als je dan voor een Apple Watch Series 10 kiest, zit je voorlopig goed. Wil je wat minder uitgeven? Dan is een Apple Watch SE 2 (2024), een Apple Watch Series 8 of een Apple Watch Series 9 het overwegen waard.

Bedenk van tevoren goed of je voor Cellular bij de Apple Watch kiest. Vind je het fijn om je iPhone wat vaker thuis te laten en toch bereikbaar zijn? Dan is de Cellular-versie het kopen waard. Let er dan wel op dat je een extra abonnement moet nemen. En check vooraf of je mobiele provider ook ondersteuning heeft voor de Apple Watch.

Wil je echt alle functies, de beste batterijduur en vind je het niet erg om een wat grotere Apple Watch om je pols te hebben? Dan is de Apple Watch Ultra 2 de beste keuze voor jou.

Niet gevonden wat je zocht?

Wil je meer weten over de Apple Watch? Of toch niet helemaal gevonden wat je zocht? Lees dan de onderstaande artikelen nog even door!