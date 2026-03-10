Batterij van de iPhone 17e gaat héél lang mee (en dat is opvallend)

De nieuwe iPhone 17e is voorzien van een krachtige batterij die erg lang meegaat en dat is best bijzonder voor zo’n betaalbare iPhone.

Batterij iPhone 17e gaat héél lang mee

De iPhone 17e is de nieuwste budget-iPhone die Apple op de markt heeft gebracht. Het toestel is qua uiterlijk gebaseerd op de iPhone 14, maar is wel voorzien van de nieuwe A19-chip die ook in de iPhone 17 zit. De adviesprijs van de iPhone 17e is 719 euro en daarmee is het veruit de goedkoopste nieuwe iPhone die je momenteel kunt kopen.

Wat je misschien niet verwacht van zo’n betaalbare iPhone, is een batterij die héél lang mee gaat. Toch is dat wel het geval. Vind je een lange batterijduur belangrijk, dan kun je zelfs beter de iPhone 17e kopen dan de iPhone 16. Laatstgenoemde heeft een batterijduur van 22 uur lang video’s afspelen, maar met de iPhone 17e haal je zelfs 26 uur.

Hier komt het door

Om te beginnen heeft de iPhone 17e gewoon een heel krachtige batterij, namelijk een met een capaciteit van 4005 mAh. De batterij in de iPhone 16 heeft een capaciteit van 3561 mAh en die in de iPhone 17 een van 3692 mAh. Op basis hiervan zou je denken dat de batterijduur van de iPhone 17e langer is dan die van de iPhone 16 en de iPhone 17. Dat klopt in de praktijk echter niet, want de iPhone 17 houdt het met 30 uur video afspelen toch nog een stukje langer vol.

De batterijduur van de iPhone 17e zit dus precies tussen die van de iPhone 16 en de iPhone 17 in. Dat de batterij van de iPhone 17 het ondanks een batterij met een lagere capaciteit toch langer volhoudt dan die van de iPhone 17e, komt vermoedelijk doordat het scherm energiezuiniger is. Maar voor de iPhone 17 betaal je dan ook een stuk meer. Desondanks is de score van de iPhone 17e voor een budgettoestel zonder meer bijzonder goed!

iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!