iPhone 17e heeft verrassend design (met een voordeel én een nadeel)

Apple heeft de iPhone 17e van een aangepast design voorzien, met zowel een voordeel als een nadeel. Dit is het vernieuwde ontwerp!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17e design

Met de lancering van de iPhone 17e is de iPhone 17-serie eindelijk compleet. Apple heeft het instapmodel aangekondigd op maandag 2 maart 2026. De voordeligste iPhone van 2026 is voorzien van een nieuwe processor en heeft eindelijk MagSafe. Dit is niet de enige verandering, want Apple heeft bij de iPhone 17e voor een verrassend design gekozen. De iPhone is beschikbaar in de kleuren zwart, wit én zachtroze.

Laatstgenoemde is een opvallende uitvoering, omdat je bij de iPhone 16e alleen kon kiezen voor een witte of zwarte uitvoering. Bij de iPhone 17e krijg je dus meer opties door de introductie van de zachtroze kleur en dat is een belangrijk voordeel. Je hoeft in 2026 niet meer de hoofdprijs te betalen voor een opvallende kleur bij je iPhone, want je kunt ook kiezen voor de zachtroze iPhone 17e. Ben je benieuwd hoe dat eruitziet? Dit is het design van de iPhone 17e:

Eén nadeel

De iPhone 17e is beschikbaar in meer kleuren dan de iPhone 16e, maar helaas heeft het design ook één nadeel. Het instapmodel heeft ook in 2026 nog de ouderwetse ‘notch’, de inkeping aan de bovenkant van het scherm. Waar de reguliere iPhones al jaren het Dynamic Island hebben, ontbreekt de feature nog steeds bij de iPhone 17e. Dat is jammer, want het Dynamic Island biedt op een snelle manier toegang tot applicaties die op de achtergrond draaien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo toont het Dynamic Island welk nummer je afspeelt of hoelang een timer nog duurt. Het design van de iPhone 17e mist dus een belangrijke functie, die Apple al in 2022 introduceerde bij de iPhone 14 Pro (Max). In 2023 kwam het Dynamic Island naar de iPhone 15-serie, sindsdien hebben alle iPhones de feature aan de bovenkant van het scherm. De iPhone 16e en de iPhone 17e zijn een uitzondering, die moeten het nog met de notch doen.

Meer over de iPhone 17e

Het ontwerp van de iPhone 17e heeft zo een voordeel en een nadeel. Verder heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd bij het design van de iPhone 17e. De telefoon heeft een 6,1-inch, dat beter bestand is tegen krasjes met Ceramic Shield 2. Apple heeft bij de behuizing voor een aluminium afwerking gekozen met een glazen achterkant. Deze achterzijde is voorzien van MagSafe, waardoor draadloze opladers en magnetische accessoires probleemloos werken met het instapmodel van 2026.

Vind je de displays van de iPhone 17 en iPhone 17 Pro (Max) te groot? Dan biedt het design van de iPhone 17e de oplossing, want het toestel is compacter dan de andere iPhone 17-modellen. Je krijgt standaard 256 GB aan opslagruimte bij de iPhone 17e, maar dat zie je niet terug aan de prijs. Het instapmodel heeft de startprijs van de iPhone 16e overgenomen. Dit zijn de laagste prijzen van de iPhone 17e: