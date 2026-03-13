De MacBook Air 2026 lijkt op het eerste gezicht misschien een kleine update. Toch maken drie vernieuwingen deze laptop opvallend interessant.

Deze 3 functies maken de MacBook Air 2026 een héle goede deal

Apple heeft de MacBook Air vernieuwd en hoewel het design grotendeels hetzelfde is gebleven, zitten de belangrijkste verbeteringen onder de motorkap. Met name drie veranderingen zorgen ervoor dat de MacBook Air 2026 een opvallend goede deal is geworden.

M5-chip

De grootste upgrade is zonder twijfel de nieuwe M5-chip in deze Mac. Apple’s nieuwste processor maakt de MacBook Air sneller en efficiënter dan zijn voorganger. De chip heeft een verbeterde CPU en GPU en is vooral beter in taken zoals multitasking, foto-bewerking en AI-processen.

Nu met N1

Daarnaast heeft Apple nog een nieuwe chip toegevoegd: de N1. Dit is Apple’s eigen draadloze chip die zorgt voor Wi-Fi 7 en Bluetooth 6. Dat betekent niet alleen snellere internetverbindingen, maar ook stabielere verbindingen met accessoires zoals AirPods, muizen en toetsenborden. Vooral als je vaak op drukke plekken werkt, zoals op kantoor of op school, kan dat een verschil maken.

Standaard meer opslag (en sneller)

De derde verbetering zit in iets waar veel Mac-gebruikers al jaren om vragen, en dat is standaard meer opslag. Waar eerdere MacBook Air-modellen begonnen met 256 GB opslag, krijgt de MacBook Air 2026 nu meteen 512 GB SSD. Dat is dus het dubbele van de vorige generatie.

Bovendien is de nieuwe SSD sneller, waardoor bestanden sneller openen en grote projecten sneller laden. En dat is natuurlijk ook altijd mooi meegenomen.

MacBook Air 2026: hier is hij het goedkoopst

Dankzij deze upgrades en nieuwe functies is de MacBook Air 2026 een opvallend goede deal geworden. Daardoor voelt deze generatie MacBook Air minder als een kleine update en meer als een slimme upgrade voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe Mac.

