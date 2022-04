Luistertest in een studio: Apple Music met Spatial Audio – dit vonden we ervan

Spatial Audio is al bijna een jaar beschikbaar op Apple Music. Onlangs werden we uitgenodigd in de studio’s van Martin Garrix om eens écht het verschil tussen Spatial Audio en gewoon stereogeluid te horen. In dit artikel lees je onze bevindingen.

Spatial Audio en Apple Music: is dit de toekomst?

Dolby Atmos is sinds juni 2021 beschikbaar voor Apple Music onder de naam Spatial Audio. De techniek werd oorspronkelijk ontwikkeld door Dolby Atmos voor bioscoopfilms, concertopnames en games. Tegenwoordig mengt het zich langzamerhand steeds meer in de muziekindustrie. De streamingservice van Apple brengt meer en meer muziek uit met deze verbeterde surround-functie.

Maar wat je natuurlijk wilt weten: is het de moeite waard om naar Apple Music over te stappen om Spatial Audio te ervaren? In dit artikel lees je het!

Op bezoek bij STMPD Studio’s voor Spatial Audio

De studio van Martin Garrix in Amsterdam was in ieder geval prachtig. Deze speciale kamer is onder andere gemaakt voor het mixen van Dolby Atmos-filmgeluid en 3D-audio albums. Met in totaal 17 speakers verdeeld over de hele ruimte kon de studio een perfecte 3D-representatie maken van de kamer. Met de techniek achter Dolby Atmos en Spatial Audio kon je vervolgens elk instrument op een bepaalde plek in de kamer laten ‘zweven’. Het leek dan net alsof bepaalde klanken vanuit die specifieke plek kwamen.

Hierboven ‘zie’ je in de 3D-afbeelding hoe dat klonk. Elk groen bolletje vertegenwoordigt als het ware één geluidsspoor (dus een instrument of een stem). Op deze manier is het mogelijk om een gitaaropname of een zangstem overal om je heen, op gekozen plekken te laten horen. Net zoals je in bioscoopfilms ook bepaalde geluidseffecten op specifieke punten van achteren of van opzij hoort.

Bij stereomuziek hoor je het geluid verspreid over 180 graden. Spatial Audio kan dat helemaal om je heen, dus in een soort bol van 360 graden. In de praktijk bleek dit volgens de specialisten een nogal onwennige luisterervaring te zijn.

De audio-engineers maakten bij de platen van Nederlandse artiesten Blaudzun, Donna Blue en Sevdaliza wel gebruik van leuke trucjes om de muziek zo 3D mogelijk te laten klinken, maar deden dat met mate. ‘Een balans tussen experiment en gelaagdheid moet altijd gevonden worden’, vertelden ze.

Wat merk jij van Spatial Audio en hoe activeer je het?

Dit is allemaal leuk en aardig onder de perfecte omstandigheden, dus met de beste speakerset en een doodse stilte. Maar wat heb jij hieraan? Nou, Apple Music brengt steeds meer albums en nummers van artiesten uit in Spatial Audio (of: ruimtelijke audio). Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een koptelefoon die de techniek aan kan (onder andere de AirPods Pro, AirPods Max en de reguliere AirPods 3). Daarnaast heb je ook een abonnement op Apple Music nodig.

Als het logo’tje van Spatial Audio boven het nummer staat wat je aan het luisteren bent in Apple Music, kan je de 3D-functie activeren en het zelf ervaren. Ook is het volgens de support-website van Apple mogelijk om deze ruimtelijke audio met Beats-koptelefoons te beluisteren óf zelfs met je interne speakers van je iPhone te proberen. Daarnaast zit de ondersteuning voor Spatial Audio ook in de nieuwste 16 inch MacBook Pro.

Spatial Audio: indrukwekkend, maar met een kanttekening

Stiekem zijn we niet helemaal omver geblazen van Spatial Audio. Uiteraard is het geluid van je favoriete nummers helderder en kan je de geluiden veel beter onderscheiden. Daarnaast klinkt het allemaal natuurlijk een stuk ruimtelijker. En voor de muzieknerds onder ons: het dynamisch verschil bij tedere nummers is ook een stuk genuanceerder, waardoor intieme momenten nóg kleiner ten gehore gebracht worden. Daardoor klinken de grootste stukken in hetzelfde nummer ook weer wat bevredigender.

De techniek heeft potentie en die leent zich uitstekend voor uitgebreide speakerinstallaties zoals in deze studio te vinden waren. Het vertaalt zich echter niet zó goed naar de kleinere audiodragers, zoals de AirPods.

Natuurlijk is het enorm handig gereedschap voor de audio-engineers (we zaten ook tussen de mixers en bekende namen uit de muziekindustrie). Deze kunnen met Dolby Atmos (en Spatial Audio) nu nóg heldere nummers in elkaar zetten. Dit is op het moment voornamelijk interessant voor de grotere artiesten, die zich de techniek (en de computerkracht) kunnen veroorloven.

Spatial Audio gaat het gat tussen de huis-tuin en keuken-muzikanten en de gerenommeerde artiesten gelukkig niet vergroten; muziek maken met Spatial Audio is al mogelijk met Apple’s opnamesoftware Logic Pro.

Apple Music blijft innoveren met Spatial Audio

Voor de gewone luisteraar is Spatial Audio iets minder opvallend (denken we). Het waarneembare verschil tussen stereogeluid en Spatial Audio is niet zo groot als bijvoorbeeld de stap die je maakt tussen je iPhone-beeldscherm en Apple’s hypothetische VR/AR-bril realityOS. De kritische luisteraar en de muziekpuristen zullen ongetwijfeld wel flinke verschillen opmerken.

Wat vind jij van Spatial Audio? Probeer het zelf eens via Apple Music en je AirPods. We hebben al een artikel geschreven over wat Spatial Audio nog meer brengt en hoe je het precies instelt. We zijn in ieder geval heel erg benieuwd hoe deze techniek de muziek (en de muziekindustrie) in de toekomst gaat veranderen!