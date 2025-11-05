Apple heeft dit handige trucje toegevoegd aan de Apple Music-app

De Apple Music-app kreeg al heel wat nieuwe functies in iOS 26, maar met de release van iOS 26.1 komt er nu nog een handig nieuw trucje bij.

De Apple Music-app heeft een nieuw trucje

Het nieuwe trucje van de Apple Music-app betreft een veegbeweging. De onderkant van het Apple Music-scherm, waar de MiniPlayer zich bevindt, is in iOS 26 al veranderd in één rij inclusief de zoekfuncties. De MiniPlayer is dus een stuk kleiner geworden. Desondanks heeft hij een nieuwe functie gekregen in iOS 26.1. Je kunt nu namelijk naar links en naar rechts vegen op de MiniPlayer om snel van nummer te wisselen.

Dit werkt wanneer de MiniPlayer volledig is uitgevouwen boven de tabbalk, maar ook wanneer deze is verkleind naast de tabbalk. Deze nieuwe veegbeweging werkt uitstekend en is voorzien van een aantal mooie Liquid Glass-effecten. Het kleine beetje haptische feedback dat je voelt wanneer je van nummer verandert, voelt ook aangenaam. Het nieuwe trucje van de Apple Music-app is eenvoudig, maar zeker ook erg handig.

Zo werkt het

Als je naar links veegt, ga je direct naar het volgende nummer in je wachtrij. Veeg je de andere kant op, dan ga je weer terug naar het vorige nummer in de wachtrij. Het werkt dus ook wanneer de knop om naar het volgende nummer te gaan niet zichtbaar is. En je kunt ook gewoon over de titel van een nummer vegen. Dit nieuwe trucje in de Apple Music-app voelt heel natuurlijk aan en al snel heb je het idee dat je het nooit op een andere manier hebt gedaan.

Verder is sinds iOS 26.1 de functie AutoMix in Apple Music ook beschikbaar wanneer je AirPlay gebruikt. Met AutoMix laat je muzieknummers soepel in elkaar overlopen, net zoals een dj doet. Door de ondersteuning van AirPlay gebruik je deze functie voortaan dus ook via draadloze speakers. Wil je altijd op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen bij Apple, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!